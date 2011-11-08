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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

سمینار علمی قوانین نوین حاکم بر تجارت الکترونیکی برگزار می شود

سمینار علمی قوانین نوین حاکم بر تجارت الکترونیکی برگزار می شود

سمینار قوانین نوین حاکم بر تجارت الکترونیکی با تاکید بر بررسی تطبیقی حقوق تجارت الکترونیکی در ایران و فرانسه از سوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این سمینار علمی نوزدهمین سمینار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است که چهارشنبه 18 آبان ماه جاری از ساعت 14 تا 16 در تالار اجتماعات این پژوهشگاه برگزار می‌ شود.

سمینار علمی قوانین نوین حاکم بر تجارت الکترونیکی با تاکید بر بررسی تطبیقی حقوق تجارت الکترونیکی در ایران و فرانسه با سخنرانی دکتر خادم رضوی، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برپا می شود و در آن مواردی همچون کادر حقوقی وب سایت تجاری، بهره‌برداری از وب‌سایت تجاری و حل دعاوی ناشی از معاملات الکترونیکی بررسی می شود.

علاقمندان به شرکت در این سمینار می‌توانند به صفحه سخنرانی‌های علمی در پایگاه ‌وب پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران مراجعه کنند. شرکت در این سمینار علمی برای عموم آزاد و به ‌صورت رایگان است.

کد مطلب 1454663

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