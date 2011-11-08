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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۶:۲۵

در موسم حج 90 ؛

قاریان ممتاز ایرانی 850 برنامه در مکه و مدینه اجرا کردند

قاریان ممتاز ایرانی 850 برنامه در مکه و مدینه اجرا کردند

هیئت 32 نفره قاریان ممتاز ایرانی که در موسم حج امسال حضور دارند، تاکنون 850 برنامه در مکه مکرمه و مدینه منوره اجرا کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، سعید رحمانی سرپرست کاروان نور ( قاریان ممتاز ایرانی) دیشب گزارش فعالیت‌های این کاروان در مدینه منوره و مکه مکرمه را به سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کرد.

براساس این گزارش، این کاروان تاکنون 850 برنامه در موسم حج 90  اجرا کرده است که از جمله آن می توان به قرائت و ترتیل قرآن در بعثه مقام معظم رهبری و هتل‌ها، شرکت در حلقه‌های قرآنی در مسجدالنبی و مسجدالحرام، قرائت قرآن و اذان در مسجد شیعیان در مدینه منوره و قرائت قرآن در جمع کشورهای خارجی اشاره کرد.

سید مجمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار قاریان برتر ایران در سرزمین منا، گفته است: طرح طبقه‌بندی قاریان و ادامه تحصیل و رتبه‌بندی آنان اجرا می‌شود.

به گفته وی، جمهوری اسلامی از نظر قرائت قرآن در سطح مناسبی قرار دارد و می‌توان پیام جمهوری اسلامی را از طریق قرائت قرآن زیبا به کشورهای دیگر صادر کرد.

اعضای قاریان ممتاز ایرانی دارای متوسط سنی 25 سال هستند که از 12 استان کشور به موسم حج 90  اعزام شده‌اند.

کد مطلب 1454664

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