اوضاع مناسب و مساعد حجاج ایرانی در موسم حج 90

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حجت الاسلام سید علی قاضی عسکر در حاشیه بازدید از مرکز پزشکی حج و زیارت در سرزمین منا گفت: عملکرد حجاج ایرانی و همچنین برگزاری اعمال و مناسک زائران ایرانی در عرفات، مشعر و منا بسیار آبرومندانه بود.



وی سلامت حجاج ایرانی را خوب توصیف کرد و افزود: آمار بیماریها و همچنین فوتی ها در مقایسه با سال گذشته کمتر بوده است.

16 زائر از آغاز موسم حج تمتع 90 ( 16 مهر ماه) تاکنون فوت کرده اند که به گفته سرپرست حجاج ایرانی حدود 25 هزار نفر از زائران سن بالای 65 سال دارند.



قاضی عسکر در ادامه از وضع نظافت در مشاعر سه گانه (عرفات، مشعر و منا ) به‌ویژه منا انتقاد کردو افزود: در توافق با دولت عربستان باید نظافت محل اسکان و رفت وآمد زائران ایرانی بهتر و به موقع انجام می شد اما نظافت ها به موقع انجام نشده که مشکلاتی را فراهم کرده است.



وی اظهارداشت: با پایان یافتن مناسک حج از روز جمعه 20 آبان نخستین گروه حجاج ایرانی به کشور باز خواهند گشت.