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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۸:۵۴

رایگان "تیکل تاکل" را به صحنه می‌برد

رایگان "تیکل تاکل" را به صحنه می‌برد

نمایش "تیکل تاکل" نوشته ایوب خان‌دین به کارگردانی مسعود رایگان بهمن و اسفندماه سال جاری در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه می‌رود.

رایگان درباره جدیدترین تجربه خود در زمینه کارگردانی تئاتر در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم نمایش "تیکل تاکل" نوشته ایوب خان‌دین را در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه ببرم. این اثر یک ملودرام خانوادگی مفرح است که توسط این نویسنده دورگ انگلیسی- هندی نوشته شده است.

وی ادامه داد: خان‌دین همانند هنینگ مانکل در ایران شناخته شده نیست، اما جالب است بدانیم که این هنرمند، نویسندگی حدود 40 سریال تلویزیونی را در کارنامه کاری خود دارد. معرفی برخی نمایشنامه‌نویسان و نویسندگان توانای دنیا که در ایران شناخته شده نیستند را دوست دارم و سعی می‌کنم با آثاری که از این هنرمندان به صحنه می‌برم این کار را انجام دهم.
 
این بازیگر و کارگردان با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیونی درباره موضوع نمایشنامه "تیکل تاکل" گفت: این اثر بیشتر راجع به وضعیت کلی مهاجران بخصوص در کشور انگلیس است. نوک پیکان نقد این اثر به سوی برداشت‌ها و قضاوت‌هایی است که اروپائیها و خارجی‌ها نسبت به سایر ملیت‌های مهاجر دارند.
 
رایگان با اشاره به حضور هشت بازیگر در این نمایش افزود: تا به حال حضور رویا تیموریان، شبنم مقدمی، هومن سیدی، جواد عزتی، آزاده صمدی و علی عباسی‌زاده قطعی شده است. داریوش فائزی نیز دستیار کارگردان و برنامه ریز اثر است. ضمن اینکه رویا تیموریان به عنوان مشاور کارگردان نیز حضور دارد.
 
وی درباره زمان و مکان اجرای نمایش "تیکل تاکل" گفت: با مشخص شدن سایر بازیگران تمرینات نمایش را از آذرماه آغاز می‌کنیم تا "تیکل تاکل" را بهمن و اسفندماه امسال در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر اجرا کنیم.
 
مسعود رایگان نمایش "قاتل بی‌رحم هسه کارلسون" را سال 89 در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه برد.
کد مطلب 1454671

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