رایگان درباره جدیدترین تجربه خود در زمینه کارگردانی تئاتر در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم نمایش "تیکل تاکل" نوشته ایوب خاندین را در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه ببرم. این اثر یک ملودرام خانوادگی مفرح است که توسط این نویسنده دورگ انگلیسی- هندی نوشته شده است.
وی ادامه داد: خاندین همانند هنینگ مانکل در ایران شناخته شده نیست، اما جالب است بدانیم که این هنرمند، نویسندگی حدود 40 سریال تلویزیونی را در کارنامه کاری خود دارد. معرفی برخی نمایشنامهنویسان و نویسندگان توانای دنیا که در ایران شناخته شده نیستند را دوست دارم و سعی میکنم با آثاری که از این هنرمندان به صحنه میبرم این کار را انجام دهم.
این بازیگر و کارگردان با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیونی درباره موضوع نمایشنامه "تیکل تاکل" گفت: این اثر بیشتر راجع به وضعیت کلی مهاجران بخصوص در کشور انگلیس است. نوک پیکان نقد این اثر به سوی برداشتها و قضاوتهایی است که اروپائیها و خارجیها نسبت به سایر ملیتهای مهاجر دارند.
رایگان با اشاره به حضور هشت بازیگر در این نمایش افزود: تا به حال حضور رویا تیموریان، شبنم مقدمی، هومن سیدی، جواد عزتی، آزاده صمدی و علی عباسیزاده قطعی شده است. داریوش فائزی نیز دستیار کارگردان و برنامه ریز اثر است. ضمن اینکه رویا تیموریان به عنوان مشاور کارگردان نیز حضور دارد.
وی درباره زمان و مکان اجرای نمایش "تیکل تاکل" گفت: با مشخص شدن سایر بازیگران تمرینات نمایش را از آذرماه آغاز میکنیم تا "تیکل تاکل" را بهمن و اسفندماه امسال در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر اجرا کنیم.
مسعود رایگان نمایش "قاتل بیرحم هسه کارلسون" را سال 89 در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه برد.
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