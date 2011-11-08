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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۸:۲۶

عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از خبرگزاری های مختلف به شرح زیر است.

- زلزله قوی 6.8 ریشتری جنوب ژاپن را لرزاند.

- "هیلاری کلینتون" وزیرخارجه آمریکا اعلام کرد: واشنگتن برای همکاری با اسلامگراها در تونس آمادگی دارد.

- "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا روز گذشته با "آندرس فوگ راسموسن" دبیرکل ناتو در کاخ سفید دیدار کرد.

- "نایف بن عبدالعزیز" ولیعهد سعودی در اظهاراتی از رهبران جهان اسلام تقاضا کرد به وحدت پایبندی داشته باشند.

- "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه در اظهاراتی از مواضع قدرتهای غربی در کشورهای شمال آفریقا انتقاد کرد.

- "دانیل اورتگا" با به دست آوردن 62.6 درصد از آرا برای بار سوم ریاست جمهوری نیکاراگوئه را از آن خود کرد.

- پارلمان استرالیایی طی قانونی برای آلودگیهای کربنی کارخانجات مالیات وضع کرد.

- بنابر آمارهای رسمی جمعیت فقرا در آمریکا طی سال 2010 به 49.1 میلیون نفر رسید.

- مخالفان سوری از بمباران شهر حمص خبر داده و خواستار حمایت بین المللی از این شهر شدند.

- رئیس جمهور آمریکا بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد در لیبریا تاکید ورزید.

- جنبش پولیساریو اظهارات پادشاه مغرب را فرار به جلو دانست.

کد مطلب 1454672

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