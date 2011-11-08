عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

- زلزله قوی 6.8 ریشتری جنوب ژاپن را لرزاند.
- "هیلاری کلینتون" وزیرخارجه آمریکا اعلام کرد: واشنگتن برای همکاری با اسلامگراها در تونس آمادگی دارد.
- "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا روز گذشته با "آندرس فوگ راسموسن" دبیرکل ناتو در کاخ سفید دیدار کرد.
- "نایف بن عبدالعزیز" ولیعهد سعودی در اظهاراتی از رهبران جهان اسلام تقاضا کرد به وحدت پایبندی داشته باشند.
- "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه در اظهاراتی از مواضع قدرتهای غربی در کشورهای شمال آفریقا انتقاد کرد.
- "دانیل اورتگا" با به دست آوردن 62.6 درصد از آرا برای بار سوم ریاست جمهوری نیکاراگوئه را از آن خود کرد.
- پارلمان استرالیایی طی قانونی برای آلودگیهای کربنی کارخانجات مالیات وضع کرد.
- بنابر آمارهای رسمی جمعیت فقرا در آمریکا طی سال 2010 به 49.1 میلیون نفر رسید.
- مخالفان سوری از بمباران شهر حمص خبر داده و خواستار حمایت بین المللی از این شهر شدند.
- رئیس جمهور آمریکا بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد در لیبریا تاکید ورزید.
- جنبش پولیساریو اظهارات پادشاه مغرب را فرار به جلو دانست.
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