  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۸:۴۷

امروز آخرین مهلت ثبت نام در ازدواج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی

امروز آخرین مهلت ثبت نام در ازدواج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی

مهلت ثبت نام در پانزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی امروز به پایان می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام در پانزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی امروز سه شنبه 17 آبان ماه به پایان می رسد.
 
ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می شود و دانشجویان برای ثبت نام به پایگاه الکترونیکی www.nahad.ir مراجعه کنند.
 
تاریخ عقد مجاز برای ثبت نام، از اول مهرماه سال 1389 تا اول مهرماه سال 1390 باید باشد و در مواردی که هر دو زوج مشغول به تحصیل در دانشگاه هستند یکی از آنها به عنوان داوطلب اصلی اقدام به ثبت نام در دانشگاه خود کرده و از تکرار ثبت نام در دانشگاه همسر خودداری شود.
 
در غیر این صورت، پس از ارزیابی خودکار اطلاعات، سیستم اطلاعات همسان را به صورت کامل حذف کرده و به هیچ یک از ثبت نامی ها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 
دانشجویان مراکز علمی کاربردی استان تهران لازم است بلافاصله پس از ثبت نام، در اسرع وقت مدارک لازم را جهت تایید به دفتر نهاد رهبری دانشگاه جامع علمی کاربردی ارائه کنند و دانشجویان دیگر استانها به دفاتر ازدواج دانشجویی استانی با هماهنگی واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی مراجعه کنند.
کد مطلب 1454673

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها