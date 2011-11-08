منوچهر حاتمی مربی تیم ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کونگ فو قهرمانی جهان قرار است در شیراز برگزار شود.

چهارصد ورزشکار از بیش از 40 کشور جهان از جمله آلمان، استرالیا، روسیه، آرژانتین، برزیل، اکوادور، کامرون، کلمبیا، فرانسه، تایوان، فیلیپین، ایران، پاکستان، هند، اندونزی، مصر، اردن، کاستاریکا، پاکستان، بنگلادش، افغانستان، پرتغال، کانادا و رومانی به مدت یک هفته در این پیکارها به رقابت می پردازند.

بر اساس این گزارش، بهزاد برجی کونگ فووکار شایسته کرمانشاهی نیز در این رقابتها در ترکیب تیم ملی ایران به مبارزه می پردازد.