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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۹:۳۴

رقابتهای جهانی کونگ فو/

منوچهر حاتمی مربی تیم ملی شد

منوچهر حاتمی مربی تیم ملی شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: بر اساس ابلاغ فدراسیون، منوچهر حاتمی از کرمانشاه به عنوان مربی تیم کونگ فو جمهوری اسلامی ایران در رقابتهای جهانی انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کونگ فو قهرمانی جهان قرار است در شیراز برگزار شود.

چهارصد ورزشکار از بیش از 40 کشور جهان از جمله آلمان، استرالیا، روسیه، آرژانتین، برزیل، اکوادور، کامرون، کلمبیا، فرانسه، تایوان، فیلیپین، ایران، پاکستان، هند، اندونزی، مصر، اردن، کاستاریکا، پاکستان، بنگلادش، افغانستان، پرتغال، کانادا و رومانی به مدت یک هفته در این پیکارها به رقابت می پردازند.

بر اساس این گزارش، بهزاد برجی کونگ فووکار شایسته کرمانشاهی نیز در این رقابتها در ترکیب تیم ملی ایران به مبارزه می پردازد.

کد مطلب 1454675

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