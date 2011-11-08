به گزارش خبرگزاری مهر، در متن استفتایی که به دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی ارسال شده آمده است: همان طور که استحضار دارید چندی قبل در مسابقه‌ای ورزشی، دو تن از بازیکنان یک تیم فوتبال مرتکب عملی خلاف اخلاق شدند. پس از انتشار تصاویر مجدد آن، سردار رویانیان مدیرعامل باشگاه، این عمل را تقبیح و مجازات خاطیان را خواستار شد و در ادامه، برخوردهای ایشان شدت یافت تا آنجا که سنگین‌ترین جریمه تاریخ فوتبال ایران توسط ایشان برای خاطیان رقم خورد، جریمه‌ای که حتی برخی رسانه‌ها آن را مجازاتی غیرقانونی خواندند.



لازم به ذکر است خدمات ارزنده‌ای مدیر توانای باشگاه در سمت‌های سابق و توفیقات ارزنده ایشان در نیروی انتظامی و اقدامات فرهنگ‌ساز ایشان در کاهش تلفات و سازماندهی ده میلیون همیار پلیس و مدیریت حمل نقل و سوخت کشور بر کسی پوشیده نیست. انسان اخلاق‌مدار و ولایت‌مداری که از بدو ورود به باشگاه از اخلاق سخن گفته و ابراز داشت ما اخلاق می‌خواهیم نه فوتبال، به هر شکل و وضعیتی. حال با توجه به مسائل ما نحن فیه سئوال از محضر آن مرجع عالی مقام قدر این است که آیا اقدام به انتشار و پخش تصاویر این عمل قبیح بعد از بازی و بزرگ‌نمایی آن که منجر به تولید طنزهای خلاف اخلاق و رد و بدل شدن بلوتوث‌های مختلف میان عموم مردم جامعه در سطح گسترده و استفاده ابزاری رسانه‌های بیگانه شده است، مصداق اشاعه فحشا است یا خیر؟



آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به این سئوال اظهار داشت: شک نیست آنچه در این جریان واقع شده بسیار زشت و زننده و عفت عمومی را جریحه‌دار کرده و نه تنها از نظر اسلامی قبیح حتی از جهات انسانی متعارف نیز کار زشت و ناپسندی بوده و عکس‌العملی که جناب رویانیان درمقابل آن نشان داده بجا و به موقع بوده و دلیلی بر احساس مسئولیت از ناحیه اوست.



وی ادامه داد: ولی بدون تردید نشر و اشاعه این گونه مسائل موافق شریعت اسلامی نیست و همه رسانه‌ها و توده مردم باید در این گونه موارد از نشر و اشاعه بپرهیزند و برای پیشگیری از تکرار این گونه حوادث ناگوار در آینده باید باشگاه‌های ورزشی به همان اندازه که به مهارت‌های ورزشی اهمیت می‌دهند به مسائل اخلاقی نیز اهمیت دهند تا ورزشکاران عزیز ما مانند ورزشکاران قدیم که هر کدام نمونه‌ای از اخلاق و انسانیت و حافظ عفت عمومی بودند، باشند و به تماشاچیان محترم نیز توصیه می‌کنیم که از هر گونه تعبیرات زشت در مورد تیم‌های پیروز یا شکست خورده بپرهیزند و اگر کسانی مرتکب این کار می‌شوند آنها را به ورزشگاه راه ندهند تا فضای ورزشگاه ما معطر به اخلاق اسلامی و انسانی شود.

