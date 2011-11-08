به گزارش خبرنگار مهر، حاشیه‌های رودخانه زاینده رود بعد از ظهر روز دوشنبه مملو از جمعیتی بود که همه مشتاقانه برای مشاهده حیاط دوباره زاینده رود به حاشیه‌های این روخانه تاریخی آمده بودند.

شور و نشاط بسیار زیادی برای مشاهده جریان آب در بستر زاینده رودی که در یک سوی خود سیراب شدن و در سوی دیگرش خشکی و در حسرت سیراب شدن را انتظار می‌کشید حاضر بودند که این حضور و انتظار و شور و نشاط مردم با حاشیه‌های بسیار زیادی همراه بود.

هنرمندی با سرعت بسیار زیاد مشغول نقاشی ماهی‌ها در بستر زاینده رود بود و بستر خشک زاینده رود را با نقاشی ماهی‌هایی زیبا و رنگارنگ میزبان جریان آب می‌کرد.

برخی نیز به دنبال جریان آب در حال حرکت بودند تا میزبان جریان آب در بستر زاینده رود باشند.

یک شهروند اصفهانی در خصوص جریان مجدد آب به زاینده رود در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: از زمانی که متوجه شدم زاینده رود امروز پر آب می‌شود در کنار پل تاریخی سی و سه پل با خانواده خود حاضر شده و در انتظار حیات دوباره این رودخانه نشستیم.

وی ادامه داد: جریان مجدد زاینده رود برای بسیاری به موضوعی غیرقابل قبول تبدیل شده بود که خوشبختانه اکنون شاهد زینده شدن زاینده رود هستیم.

بسیاری نیز پس از مشاهده جریان آب در بستر زاینده رود با تماس‌های تلفنی با دوستان خود دنبال آن بودند که خبر جریان آب در بستر زاینده رود را به عنوان اولین افراد اطلاع رسانی می‌کنند.

یک استاد دانشگاه نیز که در کنار زاینده رود پیاده روی می‌کرد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: جریان آب حیاط روانی مردم اصفهان را بهبود بخشید و نباید فراموش کرد که از گذشته تمدن‌های بزرگ در کنار رودخانه‌های بزرگ شکل گرفته‌ و امروز تمدن اسلامی در کنار شریان زاینده رود بار دیگر جانی تازه گرفت و امروز با جریان آب شادی بسیاری را در مردم می‌توان دید.

وی ادامه داد: چنانچه شاهد هستیم سیل جمعیت مشتاق برای مشاهده جریان روشنایی بودند هرچند خاطره تلخ نبود آب برای مردم اصفهان باقی ماند اما امید است قدر و منزلت آن را بیشتر بدانیم.

حذف بندهای موجود در بستر زاینده رود از جمله مسائلی بود که بسیار مورد توجه کشاورزان قرار گرفته اما نکته جالب اینجاست که طی روز جاری گروهی مجددا با ایجاد مجدد بندهایی در بستر زاینده رود در نزدیکی پارک ناژوان مجددا دنبال آن بودند تا خود سهمی از زاینده رود ببرند که این موضوع جای تعجب دارد.

.........................................

گزارش: محمد قاسمی