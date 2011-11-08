400 روستای کرمانشاه از بن بست خارج می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از روستائیان بخش مرکزی کرمانشاه از اقدامات و برنامه های چند روز پیش وزیر راه و شهرسازی در بخش روستایی کرمانشاه، ابراز خوشحالی می کنند.

در این سفر مصوب شد که جاده ای جدید به طول 20 کیلومتر برای ارتباط بهتر و کوتاهتر کرمانشاه با کوهدشت لرستان احداث شود.

در طول سفر یک روزه علی نیکزاد، به استان کرمانشاه همچنین احداث یک پل جدید در این مسیر نیز مصوب شده که مشکلات ارتباطی با کوهدشت را رفع خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، این پروژه ها، روستاهای بسیاری را از حالت بن بست خارح می کند و این 20 کیلومتر جاده، استان ایلام، لرستان و کرمانشاه را به بهترین وجه ممکن به هم متصل می کند و نقش مهمی را در توسعه این روستاها، در آینده بر عهده خواهد داشت.

در این بین نباید از زحمات هاشمی، استاندار کرمانشاه برای درخواست از وزیر راه و شهرسازی برای احداث این جاده، چشم پوشی کرد.

در حال حاضر 400 روستا در بخش های مذکور وجود دارد که در آینده ای نزدیک، با این طرح به هم متصل خواهند شد.