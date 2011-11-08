سایپای شمال تنکابن تیم کشتی همدان را با شکست بدرقه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم سایپا شمال تنکابن در هفته نخست لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور، جام ولایت و از گروه دوم این مسابقات شامگاه دوشنبه در سالن امام رضا(ع) تنکابن، تیم تله کابین گنجنامه همدان بود و در پایان میهمان خود را با شکست قاطع پنج بر دو بدرقه کرد.

در نتایج دیدارهای انفرادی این مسابقات، برای تیم سایپا شمال تنکابن در وزن 55 کیلوگرم محمد سلطانی، در66 کیلوگرم محمد یوسفی برابر مرتضی گودرزی، در74 کیلوگرم حسن طهماسبی برابر مسعود حیدریان، در96 کیلوگرم عباس طحان برابر حمید کمروند و در وزن 120کیلوگرم، سید احمد رسولی برابر سعید ابراهیمی، کشتی گیران نماینده همدان صاحب برتری شدند.

در این دیدار، تیم تله کابین گنجنامه همدان در وزن 50 کیلوگرم توسط عباس دباغی برابر تقی داداشی و دروزن 84 کیلوگرم، میثم مصطفی جوکار، برابر علیرضا گودرزی، از تیم سایپا شمال تنکابن امتیاز گرفتند.

سایپا شمال تنکابن، در این فصل با هدایت سید مصطفی میرعمادیان در لیگ برتر حضور دارد.

تیم گاز مازندران، در این هفته در گروه دوم استراحت داشت.