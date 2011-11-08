به گزارش خبرگزاری مهر، دوبله کردی مجموعه تلویزیونی "در چشم باد" به تهیه کنندگی مسعود جعفری‌ جوزانی و عباس اکبری، در قالب 44 قسمت 50 دقیقه‌ای در دست انجام است.

دوبله و بازسازی این سریال از مرداد ماه سال جاری آغاز شده و تمام موسیقی فیلم و اشعار تصنیف‌ها و قطعه‌های موسیقیایی آن به زبان کردی بازسازی شده‌اند.

برای دوبله کردی این مجموعه پر بازیگر که جزء تولیدات نمایشی فاخر و ماندگار تلویزیون است، 40 نفر صداپیشگی کرده‌اند که از جمله آنها می توان به مصطفی محمودی، شیلان رحمانی، عزیز عباسی، قادر دادخواه، فواد امان الهی، بنیامین احمدی، دانیال زندی، علاء الدین باباشهابی، اسعد خوشگوار، پیام علوی، نادر بابامیری، فواد شافعی، مژده طاهری، نسرین حاتمی، فائزه محمودی، پرویز حبیبی، سمیه محمدی و ... اشاره کرد.

متون سریال "در چشم باد" از سوی محمد صالح سوزنی به زبان کردی ترجمه شده و محمد فریدونی ویراستاری آن‌ها و همچنین بازسازی اشعار به کردی را برعهده داشته است. خوانندگان اشعار کردی این مجموعه نیز مصطفی محمودی، فواد پیشوا، محمد فریدونی و هاشم شاه ویسی هستند. ضمن اینکه صدابردار دوبله آرش امیدی پور است، میکس آن را تارا تاج بخش انجام داده و بازسازی افکت‌ها را نیز ماهور زمان پور و محمد همایون بر عهده دارند.

سریال تاریخی"در چشم باد"،‌ وقایع سیاسی و اجتماعی سه دوره از تاریخ معاصر ایران در سال‌های 1300، 1320و 1360 را بررسی می‌کند. در این سریال تاریخی- حماسی که پخش آن از شبکه اول سیما با استقبال گسترده تماشاگران داخلی تلویزیون روبرو شد، بازیگرانی چون پارسا پیروزفر، اکبر عبدی، کامبیز دیرباز، سعید نیک‌پور، سحر جعفری جوزانی، لاله اسکندری، جهانگیر الماسی، محمود پاک نیت، محمد رضا هدایتی، هومن سیدی و... ایفای نقش کرده‌اند.

ساخت این سریال به تهیه کنندگی مسعود جعفری جوزانی و عباس اکبری پنج سال زمان برده و فیلمبرداری آن به جز تهران در 10 شهرستان و استان دیگر ایران و همچنین در آمریکا، در480 لوکیشن مختلف صورت گرفته است.

"در چشم باد" با محوریت شخصیت بیژن ایرانی و در سه دوره تاریخی پایان قاجاریه و آغاز دوران پهلوی، همچنین جنگ جهانی دوم و نیز سال‌های اولیه جنگ تحمیلی، قصه زندگی خانواده‌ای است که رویدادها و لحظات تلخ و شیرین زندگی‌شان از دوره قیام میرزا کوچک‌خان‌جنگلی تا فتح خرمشهر به تصویر کشیده می‌شود، داستان از زمانی آغاز می‌شود که میرزا کوچک خان جنگلی، در گیلان اعلام جمهوری می‌کند و با این اقدام دوران پر حادثه تاریخ معاصر ایران آغاز می‌شود.