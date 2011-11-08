51 هزار تن مرکبات در باغات آمل تولید می شود

سید مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان تولید مرکبات در شهرستان، افزایش حدود چهار درصدی را در مقایسه با مدت مشابه پارسال نشان می دهد.

وی افزود: شرایط مناسب آب و هوایی اوایل امسال در مازندران و بکارگیری توصیه های فنی کارشناسان از سوی باغدارن، تولید مرکبات امسال در آمل با افزایش حدود چهار درصدی پیش بینی شده است.

مدیرجهادکشاورزی آمل، سطح زیر کشت مرکبات در این شهرستان، بیش از سه هزار و612 هکتار اعلام کرد و گفت: از این مقدار دوهزار و730هکتار سطح زیر کشت مرکبات بارآور و876 هکتارسطح زیر کشت نهال مرکبات است.

امینی با اشاره به اینکه برداشت مرکبات در آمل از اوایل آبان آغاز شده است، ادامه داد: پیش بینی می شود، برداشت مرکبات در آمل تا نیمه دوم دیماه ادامه داشته باشد.

وی، عمده مرکبات تولیدی آمل را شامل پرتغال تامسون، محلی، خونی و نارنگی را آنشون و یافا و لیمو ترش و شیرین اعلام کرد و گفت: بیشتر مرکبات تولیدی آمل به سایر استانهای کشور عرضه می شود.

مدیر جهادکشاورزی آمل با بیان اینکه هم اکنون بیش از پنج هزار و 463 باغدار آملی در تولید مرکبات در این شهرستان فعالیت دارند، گفت: از این تعداد بیشتر فعالیت باغداران آملی در تولید پرتغال و نارنگی است.

امینی یادآور شد: برداشت رقم زودرس نارنگی از باغهای شهرستان از نیمه دوم مهرماه آغاز و وارد بازار شد.

شهرستان آمل، از مناطق مهم مازندران در تولید مرکبات است.