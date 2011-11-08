69 درصد آب بخش کشاورزی گلستان هدر می رود

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان صبح سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای اداره منابع آب شهرستان های کلاله و مراوه تپه افزود: این در حالی است که در ایالت کالیفرنیای آمریکا راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی به 65 درصد می رسد.

وی با بیان اینکه حدود 90 درصد منابع آب در کشور ما در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد، به وضعیت آب در استان اشاره کرد و گفت: در شرایط خشکسالی دچار کمبود تامین آب شرب هستیم و با وجود اولویت دار بودن تامین آب شرب مردم، تکلیف بر این است که در نحوه مصرف آب بخش کشاورزی اقدامات اساسی صورت گیرد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان با بیان اینکه کشاورزان و مردم با مصرف بهینه آب می توانند به تولید محصول بیشتر و افزایش ذخایر منابع آب کمک کنند تاکید کرد: شفاف سازی کارها، صرفه جویی هزینه ها و افزایش بهره وری و تسریع در اجرای طرح های عمرانی از جمله اهداف و شعارهای مهم وزارت نیرو است که تلاش می شود این شعارها در شرکت آب منطقه ای استان نیز پیگیری و اجرا شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش مدیریت آب شرق استان گفت: ثقل کارهای مهندسی رودخانه های ما در شهرستان کلاله است و در سال های اخیر سرمایه گذاری های خوبی در بخش آب این شهرستان انجام شده و طرح هایی نیز در زمینه تامین و مدیریت مصرف آب در این منطقه در حال انجام است.

حیدریان طرح های کنترل سیل و تامین و انتقال اب را از طرح های در حال اجرا در کلاله و مراوه تپه نام برد و افزود: بیشتر این طرح ها به صورت ملی در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه نسل آینده باید آب تضمین شده برای حیات خود داشته باشد، از کشاورزان خواست تا از حفر چاههای غیر مجاز پرهیز کرده و از روش های نوین آبیاری برای اراضی کشاورزی خود استفاده کنند.



مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان از اجرای طرح آبیاری تحت فشار در 50 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد.

وی افزود: این طرح در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورد تصویب قرار گرفته و با حمایت استاندار در سال جاری اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه اجرای طرح آبیاری تحت فشار با هدف استفاده مطلوب و بهینه از منابع اب در بخش کشاورزی صورت می گیرد تاکید کرد: استفاده از فن آوری های نوین آبیاری موجب استفاده مناسب از منابع آب و جلوگیری از هدر رفت آن می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت خشکسالی بر بیشتر نقاط جهان حاکم بوده و تغییرات اقلیم سراسر جهان را در بر گفته است و همین امر شرایط سختی را برای تامین آب مورد نیاز مردم به وجود آورده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان با بیان اینکه از 411 میلیارد متر مکعب حجم بارش های کشور تنها 130 میلیارد آن تجدید پذیر است گفت: در استان گلستان از 9.2 میلیارد متر مکعب حجم بارش ها تنها 2.4 میلیارد آب تجدید پذیر می شود.

وی با اشاره به منابع محدود تامین آب در گلستان یادآور شد: برای استفاده مطلوب از منابع آبی، طرح جامع آب در استان مطالعه شده است و تلاش می شود تا با اقدامات اساسی نیازهای این بخش را پیش بینی و تامین کنیم.

حیدریان ادامه داد: فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی، حجت را بر ما تمام کرده و باید آن چیزی را که مورد نظر معظم له است را جامه عمل بپوشانیم.