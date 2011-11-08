والیبال کاله مازندران حریفان لیگ برتری را آنالیز می کند

بهروزعطایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این وضعیت سبب می شود تا کادر فنی شناخت کاملی از وضعیت تیم ها بدست آورد.

وی افزود: کادر فنی با تحلیل آخرین بازی حریفان خود در بازیهای لیگ، نقاط ضعف و قوت آن را بررسی و از این رو برنامه های خوبی برای پیروزی برابر آنان طرح ریزی می کند.

سرمربی تیم کاله مازندران با اشاره به اینکه این تیم اکنون در شرایط مناسب و خوبی قرار دارد، اضافه کرد: امیدواریم کاله در ادامه مسابقات لیگ با قدرت ظاهر شود و به آنچه که می خواهد برسد.

عطایی ادامه داد: تیم کاله برای کسب پیروزی برابر پیشگامان کویر به یزد سفر کرده بود که خوشبختانه این هدف محقق شد.

وی یادآور شد: تیم پیشگامان کویر یزد، از تیم های خوب امسال لیگ برتر والیبال کشور بوده و در خانگی خیلی خوب ظاهر شد و تیم ما تا حدودی تحت فشار قرار دارد.

سرمربی تیم کاله مازندران با اشاره به اینکه تیم کاله در بازیهای لیگ هیچ تیمی را دست کم نمی گیرد و توجهی به جایگاه آنان در جدول رده بندی مسابقات ندارد، اضافه کرد: با تلاش کادر فنی و تلاش بیشتر بازیکنان روند موفقیت و پیروزی های کاله در لیگ برتر ادامه خواهد داشت.

تیم کاله مازندران، در هفته ششم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور در دیدار خارج از خانه در یزد، تیم پیشگامان کویر این شهر را با نتیجه قاطع سه بر صفرشکست داد و با کسب 15 امتیاز به مکان دوم جدول رده بندی این مسابقات صعود کرد.

به علت در پیش بودن تمرینات تیم ملی والیبال بزرگسالان برای حضور در مسابقات قهرمانی والیبال جهان، بازیهای لیگ برتر والیبال، بیش از یکماه تعطیل شد.

تیم والیبال کاله مازندران، در هفته هفتم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور، روز20 آذرماه در آمل میزبان تیم شهرداری ارومیه است.