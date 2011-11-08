32 هزار شغل در گلستان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی خواجه مظفری صبح سه شنبه در کارگروه اشتغال استان افزود: با این تعداد حدود 65 درصد از تعهد اشتغال استان محقق شد.

خواجه مظفری افزود: گلستان تاکنون توانسته رتبه 11 کشوری را در بحث اشتغال به خود اختصاص دهد.

وی عنوان کرد: اشتغال تعداد 16 هزارو 706 شغل در بخش مسکن و 15 هزار و 913 شغل نیز در رشته های مختلف صورت گرفته است.

خواجه مظفری در این جلسه به اجرای بند "و" ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه ( معافیت بیمه ای) و اجرای بهینه این قانون اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد: تحقق اشتغال تعهد شده استان دور از دسترس نیست.

وی در ادامه از اجرای طرح راستی آزمایی در شهرستانها خبر داد و گفت: گروه نظارتی استان متشکل از مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری و مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات استانداری گلستان و فرماندار شهرستان، وضعیت و صحت آمار ایجاد اشتغال شهرستان ها را مورد بررسی قرار می دهند.