فعاليت 21 ساله اسرائيل در تقويت شورشيان جنوب سودان

به گزارش خبرگزاري مهر، نشريه المنار چاپ بيت المقدس فاش كرد كه آمريكا رياست يك طرح بين المللي براي بازسازي مناطق متضرر ازجنگ طولاني داخلي در سودان برعهده دارد و اسرائيل هم در اين طرح مشاركت مي كند .



شركت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري اسرائيل براي پيشروي به سودان آماده مي شوند و اين در حالي است كه صحنه سودان مكان ناآشنايي براي اسرائيل نيست زيرا اين شركت ها در سالهاي گذشته معامله هاي اقتصادي و امنيتي و نظامي را با جان گارانگ رهبر شورشيان جنوب منعقد كرده اند.



جان گارانگ رهبر شورشيان جنوب اخيرا به عنوان معاون اول رئيس جمهور سودان منصوب شد.



المنار در ادامه افزود :جمعيت هاي يهودي از سال 1983 ميلادي در جنوب سودان در پوشش و قالب تيم هاي امداد و كمك رساني به نفع اسرائيل فعاليت مي كرده اند و در حال حاضر نيز با همين پوشش در منطقه دارفور فعاليت مي كنند وتوانسته اند روابط مستحكم با سران شورشيان برقرار كنند و زمينه ارتباط ميان آنها با دستگاه هاي اطلاعاتي جاسوسي اسرائيل را فراهم كنند و شبه نظاميان وابسته به شورشيان هم آموزش هاي نظامي را زير نظر كارشناسان اسرائيلي همانند جنوب سودان فراگرفته اند.



همچنين دفاتر مشورتي امنيتي اسرائيل در كشورهاي قاره آفريقا پراكنده شده است كه به ارائه كمك هاي مختلف به سران شورشي در جنوب سودان دست مي زنند و سلاح و تجهيزات براي آنها ارسال مي كنند.



دفاتر مشورتي زير نظر افسران امنيتي اسرائيل فعاليت مي كنند اين افسران كساني هستند كه خدمت نظامي خود را به پايان رسانده اند و در بخش خصوصي با هماهنگي و ارتباط با دستگاههاي امنيتي اسرائيل فعاليت مي كنند .



اين گزارش تصريح مي كند كه حمايت مستمر اسرائيل از سالهاي طولاني در تقويت قدرت و نفوذ شورشيان جنوب سودان سهيم بوده است .



اسرائيل در حال حاضر و پس از امضاي توافقنامه هاي صلح ميان خرطوم وشورشيان تلاش مي كند حداكثر سهم را در قراردادها و معاملات مربوط به بازسازي جنوب سودان كه از ماه آينده آغاز مي شود به خود اختصاص دهد.



شايان ذكر است سه روز پيش سرانجام پس از ماه ها مذاكره ميان دولت و شورشيان سودان مراسم امضاي قرارداد نهائي صلح ميان طرفين در شهر نايواشا دركنيا درحضور عمر البشير و تابو امبكي روساي جمهور سودان و كنيا و رهبر شورشيان جنوب سودان امضا شد تا به بيش از 21 سال جنگ و نزاع خونين در جنوب پايان داده شود.

