وهابیها مروجان اسلام آمریکایی هستند

به گزارش خبرنگار، حجت الاسلام سید محمدباقر فالی دوشنبه شب در نخستین ویژه برنامه دهه ولایت در خوزستان که در جمع هزاران نفری مردم شهرک اندیشه شوشتر برگزار شد شرط قبولی همه اعمال مسلمانان را ولایت امام علی(ع) دانست و گفت: در این قضیه هیچ استثنایی وجود ندارد زیرا این یک دستور الهی است و برهمگان واجب است که از آن تبعیت کنند.

حجت الاسلام فالی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه سعادت در دنیا و آخرت تمسک به ولایت امیرالمومنین(ع) است خطاب به جوانان شوشتری اظهار کرد: اگر خواهان زندگی باشرف و باعزت هستید آموزه های امام علی(ع) و فرزندان ایشان را سرلوحه زندگانی خود در دنیا و آخرت قرار دهید.



این خطیب کویتی با اشاره به آیه قرآنی « یایها الرسول بلغ انزل من ربک ...»، اظهار کرد: در این آیه روشن خداوند تبارک و تعالی می فرماید "ای پیامبر ولایت حضرت علی(ع) را به مسلمانان اعلام کن که اگر این کار را انجام ندهی رسالت نبوی تو تکمیل نخواهد شد".



وی گفت: در این آیه خداوند با صراحت به پیامبر می فرماید که اگر این کلام الهی ولایت حضرت علی(ع) را به مسلمانان اعلام نکنی همه نبوت تو از بین می رود زیرا تکمیل نبوت پیامبر به اعلام ولایت حضرت علی(ع) از سوی ایشان بستگی داشت.



حجت الاسلام فالی با اشاره به اقدامات فرقه ضاله وهابیت، وهابیت را بزرگترین خیانتکاران به پیامبر(ص) و دین مبین اسلام دانست و بیان کرد: سردمداران وهابیت کسانی هستند که دم از اسلام و پیامبر (ص) می زنند اما آنان مروج کنندگان اسلامی آمریکایی و یکی از تحریف کنندگان دین اسلام هستند.



وی با تاکید بر اینکه نماز و اعمال بدون ولایت مانند بازی کردن طفل با آب است تصریح کرد: خلیفه بلافصل و جانشین برحق پیامبر حضرت علی(ع) است که وهابیت با برخی اقدامات مخربانه قصد دارند که این حقیقت را انکار کنند اما باید به آنها گفت که تا خون و جان در بدن داریم نخواهیم گذاشت خدشه ای به حقانیت امیرالمومنین(ع) وارد شود.