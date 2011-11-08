تاثیراختلافات واشنگتن، اسلام آباد برآینده افغانستان/ دلایل حضور آمریکا

"سید احمد موسوی مبلغ" معاون سردبیر خبرگزاری صدای افغان و "سید محمدرضا موسوی" دبیر سیاسی این خبرگزاری در نشستی درغرفه مهر در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها درباره وضعیت امنیتی افغانستان، افزایش شمار حملات خارجی و کشته شدن نظامیان ناتو این کشور، وضعیت پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان و آینده این کشور پس از ترور "برهان الدین ربانی" گفتگو کردند.

معاون سردبیر خبرگزاری صدای افغان در این نشست به دلایل حضور آمریکا در افغانستان و جزئیات پیمان راهبردی واشنگتن - کابل پرداخت و گفت : افغانی ها مخالف انعقاد پیمان راهبردی افغانستان و آمریکا هستند زیرا ایالات متحده در پی تاسیس چهار پایگاه دائمی در کشورمان بوده و هم اکنون کنترل کل فضای هوایی افغانستان را در اختیار دارد.

سید احمد موسوی مبلغ درباره اظهارات اخیر دبیرکل ناتو در خصوص حضور نظامیان خارجی حتی پس از سال 2014 گفت : در کنفرانس کابل در سال گذشته صحبت از خروج نظامیان خارجی از افغانستان تا سال 2014 و واگذاری مسئولیت برقراری امنیت به نیروهای افغانی بود.

اهداف اقتصادی و دستیابی به منابع عظیم معدنی، کنترل قدرتهای منطقه ای از جمله هند، پاکستان، چین، روسیه و جمهوری اسلامی ایران و برنامه ریزی وسیع آمریکا در مبارزه با تفکر اسلامی و جهان بینی اسلامی به عنوان یک تفکر انسان ساز از جمله دلایل مهم حضور ایالات متحده در افغانستان است .

وی افزود: همچنین قرار بود که در سال جاری واگذاری مسئولیت برقراری امنیت به نیروهای افغانی آغاز شود و در برخی از ولایتها نیز این اقدام صورت گرفت، اما تاجاییکه می دانم واگذاری مسئولیتها حالت عینی و عملیاتی به خود نگرفت و هنوز نیروهای خارجی در ولایتها هستند.

معاون سردبیر خبرگزاری صدای افغان تاکید کرد: با توجه به شواهد بعید می دانم که نیروهای خارجی به خصوص آمریکایی ها در سال 2014 افغانستان را ترک کنند و این ادعاها با تلاش ناتو برای انعقاد پیمان راهبردی و برنامه ریزی های صورت گرفته همخوانی ندارد.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر باید اهداف آمریکا را از حضور در افغانستان به دقت بررسی کرد، آیا آمریکایی ها با تداوم اشغالگری، اهداف اقتصادی دارند و در پی دستیابی به منابع عظیم معدنی بوده یا در پی کنترل قدرتهای منطقه ای از جمله هند، پاکستان، چین، روسیه و جمهوری اسلامی ایران هستند.

سید احمد موسوی مبلغ گفت : اعتقاد دارم که دلایل حضور آمریکا در افغانستان فراتر از دو دلیل ذکر شده است، زیرا ایالات متحده اگر در پی دستیابی به این اهداف بود باید به صورت نسبی ثبات و امنیت را در کشورمان برقرار می کرد.

وی گفت : تا ثبات در افغانستان نباشد، منافع اقتصادی آمریکا قابل تحقق نیست و کنترل فعالیت کشورهای منطقه امکان پذیر نیست. پس دلیل سوم دیگری برای حضور آمریکا در افغانستان و عراق وجود دارد و آن برنامه ریزی وسیع آمریکا در مبارزه با تفکر اسلامی و جهان بینی اسلامی به عنوان یک تفکر انسان ساز است؛ تفکری که با پیروزی جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته اوج پیدا کرد و هم اکنون در حال گسترش است، بنابراین منافع کلی آمریکا در کل جهان به خطر می افتد.

معاون سردبیر خبرگزاری صدای افغان درباره نقش ترکیه در افغانستان گفت : ترکیه قرار بود که حلقه واسط بین دولت و طالبان باشد. این صحبت از زمانهای پیش بر سر زبانها بود که طالبان یک مرکز سیاسی در ترکیه ایجاد کند و این مرکز سیاسی در ترکیه مسئولیت مذاکره بین دولت و طالبان را برعهده داشته باشد، در حقیقت به نوعی آغاز مشروعیت دادن سیاسی به گروه طالبان و سهیم کردن آن در قدرت به حساب می آمد.

سید محمدرضا موسوی افزود: ترکیه فعال ترین دیپلماسی را در افغانستان دارد، نیروی نظامی در این کشور دارد و از زمان ورود نظامیان ترک به افغانستان طالبان هیچ حمله ای به خودروهای نظامی ترکیه نکردند.

وی افزود: در حال حاضر طالبان روابط نزدیکی با ترکیه به منظور میانجیگری در حل مشکلات دارد، اخیرا نیز صحبت از تاسیس یک دفتر دائمی در ترکیه برای طالبان بود که علاوه بر استقبال شبه نظامیان دولت ترکیه نیز در این باره ابراز آمادگی کرد.

دبیر سیاسی خبرگزاری صدای افغان در ادامه صحبتهای خود به مهر گفت : فکر نمی کنم نشست استانبول و کنفرانس بن آلمان در ماه دسامبر به نتایج ملموسی منجر شود، زیرا در پی ترور "برهان الدین ربانی" رئیس شورای صلح افغانستان پروسه صلح مشروعیت خود را از دست داد و انتظار می رود که در آلمان درباره احیای احتمالی مذاکره با طالبان گفتگو شود.

وی تاکید کرد: این درحالی است که افغانی ها به این باور رسیدند مذاکره با طالبان فایده ای ندارد و تاکنون دستاوردی به همراه نداشته است. هم اکنون 30 هزار عضو طالبان در جبهه های مختلف علیه دولت افغانستان و نیروهای خارجی می جنگند و پس از گذشت یک سال و اندی از فعالیت شورای عالی صلح هزار نفر از نیروها در ازای گرفتن امتیازهای بسیار تسلیم شدند و عملا راه را برای نفوذ نیروهای دیگر در بدنه دولت هموار کردند.

سید محمدرضا موسوی گفت : ربانی چهره جهادی و مذهبی داشت و فردی میانه رو بود و با ترور وی تمام دستاوردها برای دستیابی به صلح از بین رفت.

بخش عمده ای از صلح با طالبان به سیاست های پاکستان بازمی گردد، بسیاری پاکستان را متهم می کنند که از ترور ربانی ذینفع بود. اینکه پاکستان به چه سمتی حرکت خواهد کرد و اختلافات واشنگتن-اسلام آباد به کجا می رسد، بر آینده افغانستان تاثیر می گذارد.

سید احمد موسوی مبلغ نیز در رابطه با آینده افغانستان پس از ترور ربانی تاکید کرد: بخش عمده ای از صلح با طالبان به سیاستهای پاکستان بازمی گردد، بسیاری پاکستان را متهم می کنند که از ترور ربانی ذینفع بود. اینکه پاکستان به چه سمتی حرکت خواهد کرد و اختلافات واشنگتن-اسلام آباد به کجا می رسد، بر آینده افغانستان تاثیر می گذارد.

وی تاکید کرد: وضعیت افغانستان معمولا به گونه ای است که پیش بینی درباره آینده آن بسیار دشوار است، زیرا تحولات ناگهان و به شکل غیرقابل انتظاری رقم می خورد و نمی توان پیش بینی دقیقی از وضعیت این کشور ارائه کرد.

وی افزود: اگر آمریکا با فشار بر پاکستان بتواند این کشور را وادار کند تا از حمایت طالبان دست بکشد شاید بتوان نسبت به آینده تا حدی خوشبین بود، اما تاکنون اعضای این گروه به قدرتی بزرگ در افغانستان تبدیل شده اند.

سید احمد موسوی مبلغ گفت : با توجه به حضور طالبان در افغانستان اعضای این گروه ناامنی را در کشور ایجاد کرده اند که دولت توان مقابله بلند مدت نظامی را با آنها ندارد، خارجی ها نیز علاقه مند به ایجاد امنیت در افغانستان نیستند، بنابراین نمی توان به آینده امیدوار بود.