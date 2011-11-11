پرویز بیگی حبیب‌آبادی شاعر و پژوهشگر در گفتگویی با خبرنگار مهر، درباره مشکلات نشر کتاب‌های شعر و دلایل کم فروش بودن این قبیل مجموعه‌ها، ضمن رد بحران مخاطب در این حوزه گفت: ما در حوزه شعر نه با بحران مخاطب بلکه با بحران شاعر رو به رو هستیم.

شاعر مجموعه‌هایی مانند «زخم»، «غزل» در توضیح این نکته تاکید کرد: ممکن است در یک دوره زمانی مثلاً سه ماهه بیش از 100 مجموعه شعری منتشر شود که به عقیده من 70 مجموعه آن اصلاً قابل خواندن نیستند و از ضعف کیفی رنج می‌برند و طبیعی است این رنج به مخاطب هم منتقل می‌شود.

وی ادامه داد: از این میان 20 کتاب قابل تورق است اما تنها 10 کتاب قابل خواندن، تامل، نقد و بررسی است و طبیعی است این تعداد اندک برای مخاطبانی که همیشه در جستجوی کتاب خوب هستند، در میان انبوه کتاب‌ها گُم می‌شوند.

بیگی حبیب‌آبادی گفت: همانطور که گفتم این بحران هرگز متوجه مخاطب نیست چون او برخلاف آن چیزی که ما تصور می‌کنیم، یک فرد هوشمند است. البته این معضل باید به گونه‌ای حل شود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی بحث نشر، باید درباره 90 درصد کتاب‌هایی که من معتقدم ضرورتی برای انتشار ندارند، فکری اساسی بکند.

دبیر چهارمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر اضافه کرد: وزارت ارشاد در گام نخست باید ناشران را رده بندی و تقسیم‌بندی کند و به ناشرانی که کار خوب چاپ می‌کنند و آنهایی که کتاب‌های ضعیف درمی‌آورند، به یک چشم نگاه نکند.

وی با تاکید بر لزوم حمایت وزارت ارشاد از آثار خوب شعری افزود: این حمایت می‌تواند هم جنبه مادی و هم جنبه معنوی داشته باشد؛ در مورد آثار ضعیف، نباید اجازه انتشار آنها را در شمارگان زیاد داد و باید در 200 – 300 نسخه آن هم به صورت ریسوگراف چاپ و روانه بازار شوند.

به گفته بیگی حداقل فایده این کار «حفظ محیط زیست و جلوگیری از قطع شدن درختان برای تبدیل به کاغذ» است.

شاعر مجموعه «زاویه» ادامه داد: واقعاً چرا باید سرمایه‌های ملی ما هدر برود. تازه این همه سرمایه ما نیست، وقت مردم هم اهمیت دارد که من معتقدم با این کتاب‌ها، تلف می‌شود.

وی که خود به عنوان ناشر (مدیر انتشارات فصل پنجم) هم فعالیت می‌کند، تاکید کرد: ناشران باید به چاپ آثار خوب ترغیب شوند؛ البته من به این اصل معتقدم که هر کسی حق دارد چیزی را که در ذهنش است، به صورت یک کالای فرهنگی به نام کتاب به بازار عرضه کند ولی باید مکانیسیمی باشد که بتوان با آن سَره را از ناسَره تشخیص داد. یک ناشر نه تنها باید ویراستار داشته باشد بلکه باید در هر حوزه یک کارشناس خوب داشته باشد.

بیگی حبیب آبادی با اشاره به بیش از 40 موضوع و حوزه تخصصی که کتاب‌ها در قالب آنها منتشر می‌شوند، افزود: ناشران باید برای چاپ کتاب‌های مربوط به هر یک از این حوزه‌ها، کارشناسانی خبره داشته باشند و در واقع باید به سمت تخصصی شدن بروند و هم ویراستاری محتوایی بکنند و هم ویراستاری فرمی.

این شاعر در پایان گفت: وضعیت فعلی حداقل در حوزه شعر باعث گسستی میان شعر و مخاطب شعر شده و لازم است با ایجاد یک تعامل میان مسئولان وزارت ارشاد، مولفان و ناشران، در مخاطبان حوزه‌های مختلف ایجاد انگیزه کرد. ضمن اینکه من معتقدم وقتی اجازه انتشار آسان به کتاب‌های ضعیف داده نشود، کتاب‌های خوب به خوبی و سهولت دیده می‌شود.