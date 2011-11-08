جزئیات دریافت غذای رایگان دانشجویی در طول ترم تحصیلی

اسماعیل اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: اسامی دانشجویانی که متقاضی دریافت وام غذا هستند در سیستم اتوماسیون دانشجویی دانشگاه شهرکرد ثبت می شود و در طول ترم غذای خود را به طور رایگان دریافت می کنند.

وی ادامه داد: در پایان هر ترم، تعداد دانشجویان و غذاهایی که آنان در طول همان ترم تحصیلی دریافت کرده اند محاسبه و مبلغ آن به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام می شود.

رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: صندوق رفاه دانشجویی با دریافت اسامی دانشجویانی که در طول یک ترم تحصیلی از دانشگاه شهرکرد غذا دریافت کرده اند آنها را بدهکار اعلام می کند.

وی افزود: در واقع صندوق رفاه مبلغ غذایی را که دانشجویان صرف کرده اند به این دانشگاه پرداخت می کند و دانشجویان به خود صندوق رفاه بدهکار می شوند که طبق آیین نامه باید مبلغ را در موعد مقرر به این صندوق پرداخت کنند.



