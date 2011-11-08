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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۹:۲۴

جزئیات دریافت غذای رایگان دانشجویی در طول ترم تحصیلی

جزئیات دریافت غذای رایگان دانشجویی در طول ترم تحصیلی

رئیس دانشگاه شهرکرد روند دریافت غذای رایگان را در این دانشگاه شرح داد و تاکید کرد که دانشجویان در پایان هر ترم مبلغ غذا را به صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم پرداخت می کنند.

اسماعیل اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: اسامی دانشجویانی که متقاضی دریافت وام غذا هستند در سیستم اتوماسیون دانشجویی دانشگاه شهرکرد ثبت می شود و در طول ترم غذای خود را به طور رایگان دریافت می کنند.

وی ادامه داد: در پایان هر ترم، تعداد دانشجویان و غذاهایی که آنان در طول همان ترم تحصیلی دریافت کرده اند محاسبه و مبلغ آن به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام می شود.
 
رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: صندوق رفاه دانشجویی با دریافت اسامی دانشجویانی که در طول یک ترم تحصیلی از دانشگاه شهرکرد غذا دریافت کرده اند آنها را بدهکار اعلام می کند.
 
وی افزود: در واقع صندوق رفاه مبلغ غذایی را که دانشجویان صرف کرده اند به این دانشگاه پرداخت می کند و دانشجویان به خود صندوق رفاه بدهکار می شوند که طبق آیین نامه باید مبلغ را در موعد مقرر به این صندوق پرداخت کنند.
 
 
کد مطلب 1454713

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