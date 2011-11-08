وزارت کار: مجمع اتاق تعاون غیرقانونی است

یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه برگزاری نشست مجمع فوق‌العاده اتاق تعاون 18 آذرماه سال جاری غیرقانونی است، گفت: نظر رسمی وزارتخانه این است که همه اقدامات باید دقیقاً در چارچوب قانون انجام شود.

وی افزود: در پی درج آگهی اتاق تعاون در 23 شهریور ماه سال جاری به منظور ابطال مصوبات مجمع، بررسی‌های صورت گرفته نشان دهنده غیرقانونی بودن برگزاری مجمع فوق‌العاده در آذرماه است.

این مقام مسئول ادامه داد: برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده دارای ضوابط و مراحل اداری و حقوقی مشخصی است که موکداً باید طبق شرایط مندرج در قانون تشکیل شود.

وی تاکید کرد:‌ در قانون تاکید شده است که برگزاری این مجمع باید یا با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا تقاضای هیئت مدیره اتاق تعاون و همچنین درخواست مکتوب حداقل 50 درصد اعضای مجمع نمایندگان باشد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: با توجه به اینکه هیچکدام از شرایط برگزاری مجمع فوق‌العاده در آذرماه رعایت نشده است، این مجمع از نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فاقد ارزش و غیرقانونی است.