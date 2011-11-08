نمایشگاه صنایع دستی قزوین با استقبال کم نظیر مردم پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی ایران در قزوین دوشنبه شب در میان بارش باران و سرمای شدید هوا با استقبال کم نظیر مردم به کار خود پایان داد.

این نمایشگاه که در 171 غرفه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین با حضور هنرمندان تمامی استانها برپا شده بود توانست در کنار برنامه های جنبی موسیقی سنتی و آیینی مناطق مختلف ایران و ارایه سوغات و هدایای سنتی مورد توجه مردم قرار گیرد.

اسدالله بیرانوند مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهارخرسندی از استقبال مردم از این نمایشگاه گفت: در مدت شش روز برپایی نمایشگاه بیش از 150 هزار نفر از شهروندان با حضور در نمایشگاه از غرفه های آن دیدن کردند که 30 غرفه آن مربوط به صنایع دستی استان قزوین بود.

بیرانوند تصریح کرد: تنوع محصولات و کالاهای ارایه شده در این نمایشگاه بسیار خوب و هر آنچه عرضه شد تولیدات بومی استانها بود و همه شرکت کنندگان سعی کرده بودند تا هنرهای شاخص خود را بیاورند که از این بابت مورد توجه قرار گرفت.

این مسئول افزود: 11 غرفه نیز به سوغات و هدایای استانها اختصاص یافت که استانهای کرمان، یزد، اصفهان، قم و قزوین بیشترین استقبال را داشتند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین یادآورشد: یکی دیگر از برنامه های جنبی که مورد استقبال مردم قرار گرفت موسیقی آیین استانها بود که سالن 500 نفری جوابگوی مردم نبود و به نظر می رسد در نمایشگاهای بزرگ مانند صنایع دستی که با استقبال مواجهیم این نمایشگاه نمی تواند جوابگوی نیازها باشد ود ر مقابل خواسته های مردم کوچک است.

وی اظهارداشت: موسیقی سنتی استانهای لرستان، هرمزگان، قزوین و گیلان در مدت برپایی نمایشگاه اجرا شد که مورد استقبال قرار گرفت.

نمایشگاه بدون حاشیه و مطلوب بود

بیرانوند از این که این نمایشگاه با این وسعت بدون هیچ حاشیه و مشکلی برپا شد و توانست مردم را با آداب و رسوم و سنن و فرهنگ بومی و نیز صنایع دستی آشنا کند اظهار رضایت کرد و یادآورشد: بسیار مایلیم تا این نمایشگاهها را در طول سال برگزار کنیم تا مردم با هنرهای دستی بیشتر آشنا شوند اما تدارک آن سنگین و مستلزم برنامه ریزی منسجم و هماهنگی با سایر استانهاست اما تلاش می کنیم طبق تقویم پیش بینی شده هر سال یک نمایشگاه در این سطح در مرکز استان و نمایشگاههای کوچک تری در شهرستانها برگزار کنیم.

برپایی نمایشگاه دهه فجر و نوروز

وی بیان کرد: تا پایان امسال نمایشگاه صنایع دستی در دهه مبارک فجر و ایام نوروز در قزوین، شهرستانهای استان و در مبادی ورودی برپا خواهد شد و تلاش می کنیم تا مراسم آیینی استان را امسال پرکار کنیم.

غرفه داران: مردم توان خرید کمی دارند



یوسف درگزی از هنرمندان استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: استقبال مردم قزوین از این نمایشگاه بسیار خوب بود اما تبلیغات در حد مناسبی نبود در صورتی که می توانست میزبان افراد بیشتری باشد.

وی افزود: چون مواد اولیه صنایع دستی گران است و تولید این آثار زمان بر و سخت است در مجموع هزینه تولید بالا می رود و چون مردم از این هزینه ها و سختی کار بی اطلاع هستند احساس می کنند کالا گران است و بدلیل ضعف مالی کمتر خرید می کنند.



هادی قربانی از اصفهان هم از استقبال خوب مردم از نمایشگاه می گوید و معتقد است پایین بودن توان مالی مردم موجب کم شدن فروش هنرمندان در این نمایشگاه شده است.

وی به خبرنگار مهر گفت: انتظاری که از فروش هنر خود داشتیم در این نمایشگاه محقق نشد لذا امیدواریم مسئولان راهکاری اتخاذ کنند تا با حمایت صنعتگران این کالاها با قیمت مناسب تری بدست مردم برسد.

قربانی یادآورشد: اگر مردم با هنرهای سنتی بیشتر آشنا شوند می توانند با رغبت بیشتری آنها را خریداری کنند و دیگر فکر نمی کنند که این کارها گران است.

مرتضی اکرامیان هنرمند قمی هم از استقبال مردم از نمایشگاه اظهار رضایت کرد و اظهارداشت: مردم زیادی بویژه در روز جمعه و آخرین شب نمایشگاه به این محل آمدند و شاهد حضور گسترده آنها بودیم اما ما هم احساس کردیم که علیرغم این که خیلی دوست داشتند خرید کنند اما توان مالی آنها اجازه این کار را به آنها نمی داد.

وی افزود: مردم خوشبختانه هنرهای دستی را درک می کنند و از آن لذت می برند اما قدرت خرید ندارند لذا پیشنهاد می کنم مدیران اجرایی برای دادن هدیه در همایش ها از صنایع دستی استفاده کنند تا این هنر تریج شود.

این هنرمند تصریح کرد: چون هنر صنایع دستی در زمره نیازهای ثانوی افراد است و ضرورت زندگی نیست در سبد خانوارها جا نگرفته لذا نیازمند حمایت دولت هستیم.

سیامک زارع از استان فارس هم گفت: نمایشگاه خیلی خوبی بود اما اگر تبلیغات رسانه ای هم داشت می توانست مورد توجه هده بیشتری قرار گیرد.

وی افزود: بسیاری از بازدیدکنندگان نمی دانستند چه چیزی نیاز دارند که این کار نیازمند فرهنگ سازی و تبلیغات بیشتری است تا صنایع دستی و نحوه تهیه آن به مردم آموزش داده شود تا آنها درست انتخاب کنند.

زارع در خصوص میزان فروش کالهای خود اظهارداشت: فروش ما که خاتم بود در حد متوسطی بود چون مردم توان خرید نداشتند.

توران رویین تن از یاسوج هم گفت: متاسفانه بسیاری از بازدیدکنندگان با هنرهای ما نا آشنا بودند که باید توسط میراث فرهنگی کلاسهای آموزشی دایر شود تا مردم با جاجیم و گلیم و موج و سایر هنرها بیشتر آشنا شوند.

وی افزود: باید مردم تفاوت کارهای دستی و ماشینی را تشخیص دهند تا بتوانند درست انتخاب کنند.

ششمین نمایشگاه صنایع دستی استان قزوین شب گذشته با بجا گذاشتن خاطراتی خوش برای مردم و تجربه ای خوب برای غرفه داران و هنرمندان به کار خود پایان داد.

به نظر می رسد برپایی این نمایشگاهها که با استقبال خوب مردم روبرو شد می تواند در کنار تامین ساعاتی خوش و فرحبخش برای گروههای مختلف مردم آنها را با فرهنگ و هنر کشور بیش از پیش آشنا کند.

جا دارد از برگزار کنندگان این نمایشگاه که در سطح خوبی تواسنت رضایت مردم را جلب کند تقدیر شود.