تصویربرداری "قصه سیمین" آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "قصه سیمین" به کارگردانی رضا کمالی از پنجم آبان در تهران کلید خورد و طی 20 جلسه در لوکیشن‌های مختلف از جمله دانشگاه امیرکبیر، مرکز تحقیقات هواشناسی و... تصویربرداری خواهد شد.

این فیلم روایتگر زندگی سیمین است که بعد از چند سال متوجه می‌شود نامزد مفقودالاثرش زنده است و در یکی از آزمایشگاه‌های علمی تهران کار می‌کند او برای یافتن نامزدش و برگرداندن او به تهران می‌آید اما در این رابطه با مشکلاتی مواجه می‌شود.

بهنوش طباطبایی، امیر حسین صدیق، بهناز نائل، مریم معصومی، غزال فخیمی، متین ستوده، محمد رضا موروزی و محمد حسین شمس بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

"قصه سیمین" به تهیه کنندگی پیمان جعفری محصول گروه فیلم و نمایش شبکه چهار سیما است و عوامل آن عبارتند از نویسنده: حسین آقاجانی، مدیر تصویربرداری: ناصر کاووسی، برنامه ریز: محترم ملکی، دستیار کارگردان: آرش روشن، منشی صحنه: فرشته عروجی، مدیرصدابردار: منصور شهبازی، تدوین: شوکا زندباف.