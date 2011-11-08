قرصهای چربی سوز خودسرانه مصرف نشود

دکتر حسین برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قرصهای چربی سوز اغلب دارای کافئین و افدرین هستند و این دو ماده باعث افزایش مصرف کالری بدن می شوند.

وی با بیان اینکه افدرین باعث انبساط ریه ها می شود، دیگر زیانهای این ماده دارویی را افزایش ضربان قلب، فشار خون و کاهش اشتها عنوان کرد.



برزگر تصریح کرد: کافئین نیز مثل افدرین باعث افزایش تولید گرما در بدن می شود و تحقیقات نشان داده اضافه کردن آسپیرین به مواد حاوی کافیئن و افدرین، تولید این گرما را بیشتر می کند و هنگامی که دمای قسمت مرکزی بدن افزایش یابد، بدن به طور خودکار انرژی بیشتری می سوزاند.



مدیر نظارت بر دارو و مخدر دانشگاه علوم پزشکی اهواز عنوان کرد: داروهای چربی سوز به علت کاهش سریع وزن، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند اما بعضی افراد به این داروها خوب پاسخ نمی دهند.



برزگر به مصرف کنندگان داروهای لاغری توصیه کرد: در مصرف این‌ داروها احتیاط کنند و از مصرف بی رویه و خودسرانه آنها خودداری کرده و تنها زیر نظر پزشک و متخصص تغذیه این داروها را مصرف کنند.