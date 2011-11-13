آخرین وضعیت تولید داروهای وارداتی در کشور/ عرضه به بیماران تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، طرح کلان ملی تولید داروهای وارداتی در آذر ماه سال 1388 از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری به تصویب رسید. بر این اساس قرارداد اجرای این پروژه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مجری طرح به امضا رسید.

دستاوردهای اجرای طرح تولید داروهای وارداتی شامل ایجاد زمینه های لازم برای تولید دانش فنی داروها و قطع واردات حداقل 15 نوع آن و دسترسی آسان و ارزان تر مردم به این داروها می شود.



این داروها شامل موارد زیر می شود:

فاکتور 8 انعقاد خون (ANTIHEMOPHILIC FACTOR VIII)

فاکتور 7 انعقاد خون (ANTIHEMOPHILIC FACTOR VII)

"فلوتیکازون" استنشاقی داروی کورتیزولی (FLUTICASON INHALER)

"ترازتوزوماب" دارویی که در درمان سرطان سینه استفاده می شود (TRASTUZUMAB)

"سالمترول" داروی گشاد کننده برونش در درمان آسم استفاده می شود (SALMETEROL)

"تریپتورلین" (TRIPTORELIN)

"لتروزول" (LETROZOLE)

"ریلوزول" (RILUZOLE)

INFLIXIMAB



آخرین وضعیت تولید داروهای وارداتی





معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به آخرین وضعیت تولید داروهای وارداتی در کشور افزود: تا پایان سال جاری برخی از این داروهای وارداتی در اختیار بیماران قرار می گیرد.



دکتر نسرین سلطانخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مجری این طرح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که با امضای قرار دادی این طرح اجرایی شد.



معاونت علمی و ریاست از بهره برداری از برخی دستاوردهای این طرح کلان خبر داد و یادآور شد: با اجرای این طرح برخی داروهای وارداتی به بهره برداری می رسد و تا پایان سال در اختیار بیماران قرار می گیرند.

وی از نام بردن عناوین این داروها خودداری کرد و ادامه داد: در آینده جزئیات داروهای عرضه شده اعلام می شود.

عرضه داروخانه ای 6 دارو تا پایان سال جاری



وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در گفتگویی با مهر با اشاره به برنامه های این وزارتخانه برای توزیع داروهای تولید شده در کشور افزود: 6 داروی تازه تولید شده در مرحله کلینیکال ترایال (کارآزمایی بالینی) هستند که به زودی وارد توزیع داروخانه ای می شوند.



دکتر مرضیه وحید دستجردی با اشاره به جزئیات این داروها اظهار داشت: دارویهای جدید "لتروزول" و "ریلوزول" تا یک ماه آینده توزیع داروخانه ای می شود. علاوه بر آن سه داروی جدید دیگر نیز مراحل چک های نهایی را پشت سر می گذارد که تا سه ماه آینده وارد بازار خواهد شد.



وی با بیان اینکه این تعداد دارو تا پایان سال به توزیع داروخانه ای می رسد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر وزارت بهداشت 12 داروی دیگر را نیز مورد حمایت قرار داده که این داروها در مرحله توزیع آزمایشگاهی هستند.



به گفته دستجردی این 12 داروی جدید پس از طی مراحل آزمایشگاهی وارد فاز صنعتی و نیمه صنعتی می شود.