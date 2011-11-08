  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

همزمان با دهه ولایت:

مرکز سی تی اسکن بیمارستان نوشهر بهره برداری شد

مرکز سی تی اسکن بیمارستان نوشهر بهره برداری شد

نوشهر - خبرگزاری مهر: همزمان با دهه ولایت و امامت، مرکز سی تی اسکن بیمارستان شهید بهشتی نوشهر مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران صبح سه شنبه در این مراسم با اشاره به پروژه سی تی اسکن نوشهر گفت: این مرکز با اعتبار یک میلیارد تومانی به برکت سفر رهبری مورد بهره برداری قرار گرفته است.

محمد مهدی ناصحی افزود: مرکز سی تی اسکن بیمارستان نوشهر، ظرف هفت ماه اجرایی شده است.

وی افزود: تمام تلاش دولت نهم و دهم در حوزه سلامت در مسیر توزیع امکانات بصورت عادلانه و با شتاب تا دورترین نقاط بوده و ماهانه شاهد افتتاح یک بخش تخصصی در مراکز و بیمارستانهای استان بودیم.

ناصحی، پویایی جامعه را در سلامت افراد آن جامعه عنوان کرد و گفت: قوانین پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز 1404، از مترقی ترین قوانین برخوردار بوده و با نگاه سلامت نگر، ارتقای سلامت فردی، اجتماعی، روانی و توزیع امکانات را میسر ساخته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به ویژگی مسافرخیزی استان گفت: نباید حق مردم بومی بواسطه جمعیت غیر بومی و مسافران دیده نشود و این مردم از ظرفیت بهداشتی و درمانی منطقه بی بهره شوند.

فرماندار نوشهر، با انتقاد از سیاه نمایی برخی از خدمات ارزنده دولت نهم و دهم عنوان کرد: یکی از رویکردهای مثبت دولت نهم و دهم، توجه به بخشهای محروم جامعه بوده که توزیع عادلانه نظام سلامت به دورترین نقاط کشور بخشی از این توجه است.


 

کد مطلب 1454728

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها