اذعان واشنگتن به وابستگی آژانس/ گزارشهای آمانو بازتاب نگرانیهای آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "جی کارنی" روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که گزارش جدید "یوکیو آمانو" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران بازتاب نگرانی آمریکا درباره این برنامه هسته ای است، اما تلاشها برای حل این پرونده به شیوه ای دیپلماتیک ادامه دارد.

وی در ادامه با اذعان به مستقل نبودن آژانس در گزارشهای خود و تداوم رویکرد خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دولت اوباما جامعه بین الملل را در اقدامی بی سابقه برای اعمال فشار و منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران تحریک کرده است.

کارنی در اظهاراتی دو پهلو و متناقض تاکید کرد آمریکا گزینه نظامی را علیه ایران رد نمی کند اما واشنگتن همچنان در پی حل برنامه هسته ای این کشور به شیوه ای دیپلماتیک است.

"ویکتوریا نولند" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز پیشتر گفته بود: امیدوارم که گزارش آتی آژانس بین المللی ایران باعث بدتر شدن جایگاه ایران در جامعه بین الملل شود.

"آندرس فوگ راسموسن" دبیر کل ناتو نیز اخیرا در گفتگو با خبرنگاران در بروکسل در پاسخ به این پرسش که "آیا برخی از دول غربی در پی آغاز یک حمله نظامی علیه تاسیسات هسته ای ایران هستند یا نه؟" گفت: ناتو به هیچ وجه در پی مداخله نظامی در ایران نیست.