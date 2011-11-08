تظاهرات در تعز و ترور ناکام یکی از مخالفین/ سفر نماینده سازمان ملل به صنعا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مردم یمن روز گذشته با برپایی تظاهراتی علیه عبدالله صالح دیکتاتور این کشور خشم خود را نسبت به تداوم دیکتاتوری وی ابراز کردند.

در جریان این تظاهرات که در شهر تعز و چندین شهر دیگر برگزار شد معترضین با سر دادن شعار کشتار مردم انقلابی یمن و تخریب منازل آنها در حملات هوایی عوامل صالح را محکوم کردند.

تظاهرات کنندگان همچنین محاکمه عبدالله صالح و سران رژیم دیکتاتوری وی را خواستار شدند. از سوی دیگر در حمله عوامل دیکتاتور یمن به انقلابیون 4 نفر زخمی و راهی بیمارستان شدند.

از سوی دیگر علی محسن الاحمر از مخالفان یمن برای چهارمین بار از یک عملیات ترور جان سالم به در برد. وی عبدالله صالح و عناصر رژیم دیکتاتوری یمن را عامل ناامنی و تلاش برای ترور مخالفان این کشور دانست.

احمر در ادامه بر ادامه حمایت خویش از معترضین و پایبندی به تحقق اهداف و خواسته های انقلابیون به ویژه تغییر رژیم به هر قیمت ممکن تاکید کرد.

یگان علی محسن الاحمر شمال و غرب صنعا را تحت کنترل خود درآورده است و عوامل صالح به بهانه مقابله با نیروهای احمر مناطق مختلف صنعا را بمباران می کند.

خبر دیگر اینکه مسئول دفتر سازمان ملل متحد اعلام کرد که نماینده این سازمان روز پنجشنبه برای حل بحران یمن در چارچوب طرح شورای همکاری خلیج فارس روز پنجشنبه به این کشور سفر خواهد کرد.