حکمرانی سرما بر زنجان/ مردم زنجان شب سردی را سپری کردند

به گزارش خبرنگار مهر، از عصر روز دوشنبه، وزش باد نسبتا شدید، بارش برف، برودت هوا و وقوع یخبندان اکثر نقاط استان زنجان را فراگرفت و مردم مجبور به بالابردن شعله وسایل گرمایشی و استفاده از لباسهای گرم و زمستانی شدند.



بنا به گزارش اداره‌کل هواشناسی استان و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، کاهش دما تا 2 روز آینده ادامه خواهد داشت، هرچند از روز گذشته مردم زنجان اولین شب همراه با یخبندان را تجربه کردند.

با توجه به ورود سامانه هوای سرد به استان و افزایش تراکم ابر، از روز یکشنبه روند کاهش دمای هوا در اقصی نقاط استان آغاز شده و تا 2 روز آینده نیز ادامه خواهد داشت. بر اساس پیش‌بینی‌های به عمل آمده، از روز پنج‌شنبه و همزمان با خروج سامانه بارشی از آسمان استان، بر دمای هوای منطقه افزوده خواهد شد و این روند تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود تا 24 ساعت آینده، هوای استان ابری، همراه با وزش باد و بارش پراکنده باشد که به تدریج از ابرناکی آسمان کاسته خواهد شد، هر چند به علت کاهش محسوس دما، پدیده یخبندان در منطقه حاکم خواهد شد. بنا به اعلام نظر کارشناسان هواشناسی، در حال حاضر دمای شهر زنجان 2 درجه زیر صفر است و شهر قیدار نیز با 6 درجه زیر صفر، سردترین نقطه استان است.

همچنین مدیریت بحران استان زنجان، گفت: با توجه به برودت هوا، هشدارهای لازم به دستگاه‌های ذی‌ربط جهت مواجه با شرایط یخبندان داده شده است.

کرامتی افزود: پیش بینی وضعیت هوا طی روزهای آتی احتمال بارش باران و برف و کاهش محسوس دما وجود دارد که برای مقابله با هرگونه شرایط، دستگاه‌های متولی در آماده‌باش به سر می‌برند.