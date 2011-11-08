حکمرانی سرما بر زنجان/ مردم زنجان شب سردی را سپری کردند

بنا به گزارش ادارهکل هواشناسی استان و بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته، کاهش دما تا 2 روز آینده ادامه خواهد داشت، هرچند از روز گذشته مردم زنجان اولین شب همراه با یخبندان را تجربه کردند.
با توجه به ورود سامانه هوای سرد به استان و افزایش تراکم ابر، از روز یکشنبه روند کاهش دمای هوا در اقصی نقاط استان آغاز شده و تا 2 روز آینده نیز ادامه خواهد داشت. بر اساس پیشبینیهای به عمل آمده، از روز پنجشنبه و همزمان با خروج سامانه بارشی از آسمان استان، بر دمای هوای منطقه افزوده خواهد شد و این روند تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.
پیشبینی میشود تا 24 ساعت آینده، هوای استان ابری، همراه با وزش باد و بارش پراکنده باشد که به تدریج از ابرناکی آسمان کاسته خواهد شد، هر چند به علت کاهش محسوس دما، پدیده یخبندان در منطقه حاکم خواهد شد.
بنا به اعلام نظر کارشناسان هواشناسی، در حال حاضر دمای شهر زنجان 2 درجه زیر صفر است و شهر قیدار نیز با 6 درجه زیر صفر، سردترین نقطه استان است.
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