تولید و عرضه سکه پارسیان ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: تولید و عرضه پلاک‌های طلای (با عنوان سکه) موسوم به پارسیان، هخامنشی، پاسارگاد و ... ممنوع است.

براین اساس طبق قانون، ضرب سکه طلا منحصراً در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و تولید و‌عرضه پلاک‌های طلای پارسیان، هخامنشی، پاسارگاد و ... به صورت مدوّر و با عنوان سکه در نام تجاری مصنوع، غیرقانونی و ممنوع می‌باشد.

شایان ذکر است پلاک‌های‌ مذکور‌هیچ‌گونه ارتباطی به بانک‌های فعال در کشور از قبیل پارسیان، پاسارگاد و ... ندارد و صرفاً از یک نام اقتباس گردیده ‌است.

