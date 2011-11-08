"آسیاب دو سنگی" محمدآباد میبد ثبت ملی شد

بهرام رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آسیاب دوسنگی محمدآباد با توجه به مصالح به کاررفته و نوع معماری مربوط به دوره متاخر اسلامی (صفویه) و وجه تسمیه بنا نیز مربوط به محل قرارگیری آن است.

وی افزود: از ویژگی ‌های این اثر تاریخی این است که عمیق ‌ترین آسیابی به شمار می ‌رود که در زیرزمین به صورت دستکند ساخته شده و نمونه آن تا به حال مشاهده نشده و آسیاب در محل تقاطع دو رشته قنات در زیرزمین واقع شده که از نظر هیدرولیکی قابل مطالعه و دارای اهمیت است.

رضایی بیان داشت: مدخل ورودی اصلی این آسیاب رو به شرق است. این مجموعه به واسطه ایجاد یک شیب مناسب و متوازن که از مدخل تا انتهای مجموعه وجود داشته است به راحتی نور خورشید تا انتهای آسیاب قابل مشاهده بوده که متاسفانه به دلیل سیل عظیمی که حدود 50 سال پیش مجموعه را در برگرفته و نهشته‌ ها و آبرفتهای فراوانی را در داخل مجموعه انباشت کرده، این شیب ‌بندی و ترازبندی نیز دچار نقصان شده که بعد از انجام خاکبرداری و تخلیه این نهشته ‌ها دیگر آن شیب حقیقی و اولیه محقق نشد.

وی افزود: موضوع دیگر در خصوص این مجموعه کارکردهای مشخص هر یک از حجره‌ ها و ساختارهای معماری است که در فواصل دالان ساخته شده‌ اند.

رضایی یادآور شد: احداث این دالان در مناسبت تام و کامل نسبت به روند آرد کردن غله به ویژه گندم و جو از زمان ورود به مجموعه تا پایان کار است بر این مبنا اولین ساختار معماری که در محوطه دالان اصلی با آن برخورد می‌ کنیم اتاقک بازرسی و نظارت بر روند ورود و خروج غله است که این اتاقک با پنج پله چینه ‌ای دست کند به فضای دالان ارتباط پیدا می ‌کند.

وی افزود: از ویژگی ‌های این اتاقک و نمونه ‌های مشابه آن در طول مسیر، نحوه احداث آن است که به شیوه ساخت بوکن ‌ها احداث شده و هیچ ‌گونه مزاحمتی برای عرصه دالان به وجود نمی ‌آورد.

رضایی ادامه داد: در مورد ارتفاع این اتاقکها و اینکه نحوه دسترسی به آن توسط چندین پله بوده، شاید بهترین استدلال از منظر بهداشتی و در تماس مستقیم نبودن با احشام و چهار پایان بوده باشد.