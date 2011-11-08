نابسامانی اجتماعی و راستگرایی اروپا را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، "دیوید میلی باند" گفت که ظهور پدیده نژادپرستانه راست افراطی می تواند تهدیدی برای اروپا باشد.

این هشدار از سوی میلی باند در حالی است که پیشتر مؤسسات تحقیقاتی معتبر نیز در گزارش های میدانی خود نسبت به ظهور افراط گرایی در اروپا هشدار داده بودند.

میلی باند افزود: مقام ها باید درباره گروههای افراطی هوشیار باشند و تحولات و تحرکات آنها را به دقت کنترل کنند.

مؤسسه تحقیقاتی Demos در گزارشی اعلام کرده بودند که جوانان بسیاری در اروپا با دیدگاههای افراطی در باره مهاجران به ویژه مسلمانان به گروههای دست راستی می پیوندند.

میلی باند به گاردین گفت: این گزارش یک پادزهر برای هرگونه همدردی با افراطی های دست راستی است و نشان می دهد که نارضایتی از جهانی سازی می تواند سیاست ها در جناح های راست و چپ را تحریک کند.

وزیر خارجه سابق انگلیس افزود: "جنبش اشغال وال استریت" نظر رسانه ها را به خود جلب کرده، اما دیدگاههای راست نیز در همین حین و دور از انظار عمومی در حال سازماندهی شدن است.