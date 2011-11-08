به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایش که با زاویه جدیدی به داستان آنتیگون اثر سوفکل نگاه می‌کند، شیوه‌های مختلفی از اجرای نمایش به خدمت گرفته شده و مرز بین تراژدی و کمدی شکسته می‌شود.

نکته جالب این نمایش که از 16 آذر ماه در سالن استاد انتظامی مجموعه خانه هنرمندان به روی صحنه می‌رود، آن است که در این نمایش کلیه فعالیت‌های صحنه از جمله تعویض صحنه‌ها، فضاسازی، اجرای موسیقی و ... به عهده خود بازیگران است و به لحاظ کارگروهی آمادگی بسیار بالایی را طلب می‌کند.

گروه نمایش این اثر سعی دارند تا با نوآوری‌هایی که در زمینه‌های مختلف از جمله بازیگری، طراحی صحنه و موسیقی انجام می‌دهند، مخاطبان خود را سر ذوق آورده و لحظات نشاط بخشی را برای آنها رقم بزنند.