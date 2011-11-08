بیمارستانها از مواد ضدعفونی حاوی نرم کننده پوست استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقیه عابدی گیلاوندانی اظهار کرد: شستشوی دست برای کنترل عفونت در بیمارستانها امری اجتناب ناپذیر است از این رو پرسنل برای جلوگیری از ابتلا به عارضه خشکی پوست نباید از صابون های معطر استفاده کنند.

وی ادامه داد: پرسنل اتاق عمل برای آماده شدن اعمال جراحی ناگزیر از شست و شو و ضدعفونی دست با بتادین (اسکراب) هستند که البته در بین عمل باید از HAND RUB ماده ضدعفونی کننده استفاده کنند که حاوی مواد نرم کننده هستند.

سوپروایزر آموزشی بیمارستان پوست رازی افزود: هم اکنون کنترل عفونت در بیمارستانها از معیارهای ارزشیابی مراکز درمانی و بیمارستانهاست که در صورت استفاده از برندهای مناسب می توان مانع از بروز عارضه خشکی پوست دست در پرسنل بیمارستانی شد.

عابدی گفت: همچنین استفاده از دستکشهای سرجیکال (جراحی) به مدت طولانی سبب تعریق دست و آسیب رسانی به پوست می شود در این صورت استفاده از دستکش نخی زیر دست لاتکس توصیه می شود.

وی یادآور شد: باید در کنار دستشوییها در بیمارستانها ماده چرب کننده وجود داشته باشد تا پرسنل پس از شستشو، دستها را در حالت نمناک با مواد نرم کننده چرب کنند.