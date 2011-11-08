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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۰۱

"فریاد محراب" نمایش رادیویی شد

"فریاد محراب" نمایش رادیویی شد

نمایش رادیویی "فریاد محراب" بر اساس زندگی آیت‌الله اشرفی اصفهانی در مرکز هنرهای نمایشی رادیو تولید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش رادیویی نوشته محرمعلی دودانگه و سردبیری آن به عهده فاطمه رنجبران و درباره زندگی آیت الله اشرفی اصفهانی از چهل سالگی تا شهادت ایشان است.

"فریاد محراب" با هنرمندی بازیگرانی چون احمد گنجی ، بهرام ابراهیمی ،مهین نثری،علی میلانی،مهرداد مهماندوست،نورالدین جوادیان، فریدون محرابی،مهدی طهماسبی،علی تاجمیر، رحمان باقریان، مهدی گیاهی،امیر منوچهری و فریبا طاهری تولید شده است.

عوامل این نمایش که به کارگردانی ایوب آقاخانی به زودی از شبکه رادیویی معارف پخش خواهد شد، عبارتند از تهیه کنندگی: شهناز دهکردی، صدابرداری: علی حاجی نوروزی، افکتور: نرگس موسی پور.
 

کد مطلب 1454747

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