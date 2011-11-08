"فریاد محراب" نمایش رادیویی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش رادیویی نوشته محرمعلی دودانگه و سردبیری آن به عهده فاطمه رنجبران و درباره زندگی آیت الله اشرفی اصفهانی از چهل سالگی تا شهادت ایشان است.

"فریاد محراب" با هنرمندی بازیگرانی چون احمد گنجی ، بهرام ابراهیمی ،مهین نثری،علی میلانی،مهرداد مهماندوست،نورالدین جوادیان، فریدون محرابی،مهدی طهماسبی،علی تاجمیر، رحمان باقریان، مهدی گیاهی،امیر منوچهری و فریبا طاهری تولید شده است.

عوامل این نمایش که به کارگردانی ایوب آقاخانی به زودی از شبکه رادیویی معارف پخش خواهد شد، عبارتند از تهیه کنندگی: شهناز دهکردی، صدابرداری: علی حاجی نوروزی، افکتور: نرگس موسی پور.

