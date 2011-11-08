پرونده قتل مامور نیروی انتظامی خرمدره در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گل محمدی بر لزوم توجه بیشتر به چنین پرونده‌هایی تاکید کرد واظهار داشت: دستگاه قضایی همه تلاش خود را در راستای تنویر افکار عمومی و مجازات عاملان این قتل به کاربردهاست که پس از طی مراحل قانونی جزئیات آن اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه انتخاب وکیل بخشی از مراحل این پرونده است، تصریح کرد: با انتخاب وکیل این پرونده وارد جزئیات بیشتری می‌شود.

گلمحمدی با بیان اینکه نیروی انتظامی همواره در مبارزه با جریان‌های مختلف هنجارشکن جامعه پیشگام بوده است، افزود: در راستای ایجاد آرامش و امنیت در جامعه این نیرو همواره با تقدیم جان خود امنیت مردم را تامین کرده است.

16 مهر ماه امسال گروهبان یکم بهزاد جعفری از ماموران نیروی انتظامی شهرستانابهر ‌درحین انجام ماموریت بر اثر ضربه چاقوی فردی موتورسوار به نام "ر.ش" به شهادت رسید.

با پیگیری‌های نیروی انتظامی استان زنجان قاتل شهید جعفری پس از یک روز فرار در 17 مهرماه در تهران دستگیر شد.