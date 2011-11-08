صدابردار یزدی در جشنواره فیلم بسیج خوش درخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، وی در نخستین جشنواره بسیج با عنوان سکانس بیداری که در سوم آبان ماه سال جاری در یزد برگزار شد، به خاطر صدابرداری مستند "آرامش در سنگ" به تهیه کنندگی علیرضا دهقان که داستان مردی است بنام سید پور رضوی که بخاطر مشکلاتش در زندگی به قرآن روی می آورد و قرآن را به طور زیبا روی سنگ می نویسد و....، برتر شد.

صداگذاری فیلم داستانی "و دیگر هیچ" به تهیه کنندگی رقیه توکلی که داستان مرارت و مشکلات یک زن است که پس از بارداری بچه اش سقط می شود نیز حائز رتبه شده است.

طاهر پیشوایی در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به خاطر صدابرداری فیلم سینمایی "ندارها" به کارگردانی محمد عرب کاندیدای دریافت سیمرغ بلورین شده بود.

نخستین جشنواره فیلم بسیج سوم تا پنجم آبان ماه در یزد به منظور شناسایی استعدادهای هنرمندان بسیجی برگزار شد.