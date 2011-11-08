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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۱۸

رسانه ها خبر دادند:

فساد اخلاقی شاهزاده سعودی/ مدل آلمانی دوباره شکایت کرد

فساد اخلاقی شاهزاده سعودی/ مدل آلمانی دوباره شکایت کرد

یک مدل آلمانی 23 ساله مدعی است که امیر ولید بن طلال شاهزاده متمول سعودی که برادر زاده ملک عبدالله نیز محسوب می شود در سال 2008 به وی تجاوز کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "سورایا" دختر جوان 23 ساله آلمانی بار دیگر اتهاماتی را به یکی از شاهزداگان متمول و معروف سعودی که در جایگاه بیست و ششم ثروتمندان جهان قرار دارد، وارد کرد.

وی که متولد مونیخ آلمان بوده و تابعیت آلمانی و اسپانیایی دارد در گفتگو با روزنامه الپائیس اسپانیا اظهار داشت: من فقط خواستار عدالت هستم، ضرری که من کرده ام را کسی نمی تواند جبران کند، من از اینکه کسی در این مسئله که شاهزاده سعودی متهم است، اقدامی نمی کند ناراحت هستم.

خاطر نشان می شود این مدل آلمانی پیش از این به دادگاهی در اسپانیا شکایت کرده بود که در پی عدم همکاری مقامات سعودی با دادگاه، پیگیری مسئله فساد اخلاقی شاهزاده سعودی متوقف و منتفی شده بود.

اما سورایا در ماه می گذشته شکایتی جدید را در آلمان مطرح کرده و در نظر دارد قضیه را تا احقاق حق خود ادامه دهد. وی مدعی است در آگوست 2008 توسط فردی به امیر ولید بن طلال و همراهانش معرفی شد و در حین حضور در قایق تفریحی وی بیهوش شده و توسط همین شاهزاده مورد تجاوز قرار گرفته است.

این مدل آلمانی فردای همین روز به پلیس اسپانیا مراجعه کرده و در آنجا پزشک وجود آثاری بر روی بدنش را تایید می کند. اما دادگاه اسپانیا برای تایید این مسئله خواستار انجام آزمایش دی ان ای (DNA) از شاهزاده سعودی شده بود که تاکنون محقق نشده است.

کد مطلب 1454752

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