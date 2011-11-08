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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۰۰

ملاقات مریخ و قلب شیر در بامداد روز پنجشنبه

ملاقات مریخ و قلب شیر در بامداد روز پنجشنبه

بامداد روز پنجشنبه 19 آبان سیاره مریخ به نزدیکترین فاصله خود با ستاره قلب شیر می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز پنج شنبه 19 آبان ماه پدیده مقارنه ماه با ستاره قلب الاسد رخ می دهد.

ستاره قلب الاسد الاسد یا قلب شیر نورانی ترین ستاره صورت فلکی شیر یا "اسد" است. این جرم آسمانی دارای قدر (درخشندگی ) 1/4  و قطر آن 5/3 برابر خورشید است.
 
این ستاره نزدیکترین ستاره رده طیفی به خورشید است و به دلیل سرعت چرخش زیاد (هر 9/15 ساعت یک بار) شکل آن بیضوی شده است. دمای سطحی آن در حدود 12 هزار درجه و دما در قطبهای آن از مناطق استوایی 32 درصد بیشتر است. قلب الاسد ستاره ای جوان با عمر 50 میلیون سال است.
 
این پدیده در ساعت 2:30 دقیقه روز پنج شنبه رخ خواهد داد. زاویه جدایی دو جرم آسمانی مریخ و ستاره قلب شیر 1.4 درجه خواهد بود.
کد مطلب 1454755

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