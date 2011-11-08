حسین پایا مدیر انتشارات طرح نو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کتاب بیشتر به بحث‌های اجتماعی نظر دارد و در 600 صفحه به طور دقیق درباره سرمایه‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد. این کتاب تالیفی به صورت مشترک توسط محسن رنانی و سعید معیدفر نوشته می‌شود.

وی افزود: همان‌طور که اشاره شد این کتاب به بحث درباره سرمایه‌های اجتماعی و مسائلی که طی در این زمینه طی سال‌های اخیز در کشور رخ داده، می‌پردازد و این موضوعات را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد. اهمیت این کتاب هم از موضوع مورد بررسی‌اش نشات می‌گیرد.

این مدیر نشر گفت: این کتاب در حال حاضر مجوز انتشار را کسب کرده و برای چاپ آماده می‌شود. به نظرم برای تولید و عرضه آن به بازار حدود یک ماه زمان نیاز داریم.

پایا ادامه داد: کتاب دیگری که روی آن کار می‌کنیم، «فلسفه تحلیلی» تالیف علی پایا است که پیش از این یک جلد آن منتشر شده بود. جلد قدیم این کتاب مورد بازنگری قرار گرفته و پیرایش و افزایشی روی آن صورت گرفته است که با جلد جدیدی که در حال آماده سازی است، این مجموعه 2 جلدی می‌شود.

وی گفت: کارهای این کتاب در حال انجام است و قصد داریم به زودی آن را برای بررسی و کسب مجوز به ارشاد ارسال کنیم. این کتاب با 1700 تا 1800 صفحه حجم، در حوزه‌های مختلف فلسفی، تحلیل و دیدگاه ارائه می‌کند و امیدوارم با توجه به حجم زیاد کتاب، روند اعطای مجوز را با سرعت مناسبی طی کند تا موفق شویم تا پایان امسال آن را به انتشار برسانیم.