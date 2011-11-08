حسین میرمیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نزدیک بودن پایان مهلت ثبت نام از شرکت‌های داخلی و خارجی حوزه چاپ و بسته‌بندی برای حضور در هجدهمین دوره این نمایشگاه گفت: تا به حال 320 شرکت داخلی حضور خود را در نمایشگاه قطعی و حدود 12 هزار مترمربع از فضای نمایشگاه را رزرو کرده‌اند.

وی با بیان اینکه روند ثبت نام در روزهای منتهی به پایان مهلت متراکم‌تر شده و افزایش یافته است، درباره وضعیت ثبت نام در بخش خارجی نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی هم تاکید کرد: حدود 1000 مترمربع از فضای نمایشگاه در بخش خارجی رزرو شده که 500 مترمربع آن منحصراً در اختیار شرکت‌هایی از کشور ترکیه است.

مدیر اجرایی حضور شرکت چاپ و بسته‌بندی این کشور (ترکیه) را در این دوره از نمایشگاه پررنگ توصیف کرد و افزود: شرکت‌های فعال این کشور همه ساله به صورت فردی در نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی کشورمان ثبت نام می‌کردند و بعضاً ممکن بود تعداد آنها به 30 شرکت هم برسد اما امسال این شرکت‌ها در قالب یک کارگزار و آژانس اقدام به ثبت نام کرده‌اند.

به گفته میرمیری، شرکت‌هایی از امارات متحده عربی، اتریش، چین، کره جنوبی، آلمان و فرانسه و نمایندگی‌هایی از 13 کشور دیگر نیز 500 مترمربع فضای باقیمانده بخش خارجی این نمایشگاه را رزرو کرده‌اند.

وی در عین حال و با اشاره به استقبال خوب شرکت‌های داخلی و خارجی از هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی گفت: ما دو سالن دیگر از محل دائمی نمایشگاه‌ها را برای شرکت‌هایی که در روزهای پایانی برای شرکت در نمایشگاه اقدام می‌کنند، رزرو کرده‌ایم و مشکلی از بابت فضا به وجود نخواهد آمد.

مدیر اجرایی این نمایشگاه همچنین در پاسخ به این سئوال که با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری آن با تعطیلات کریسمس، احتمال حضور نیافتن شرکت‌های فعال خارجی را در حوزه چاپ و بسته‌بندی ضعیف توصیف و اضافه کرد: نمایشگاه 8 روز مانده به آغاز سال نو میلادی برگزار می‌شود و مسئله‌ای از بابت حضور نیافتن شرکت‌های خوب خارجی پیش نخواهد آمد.

میرمیری، همچنین از بهبود کیفی سیستم‌های گرمایشی و تهویه‌ای سالن‌های محل برپایی هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی خبر داد و از اقدامات و تمهیدات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز مشکلات مربوط به سرما و بارندگی در روزهای برپایی این نمایشگاه خبر داد.

مدیر اجرایی این نمایشگاه پیشتر درباره میزان اجاره بهای غرفه‌ها هم گفته بود: قیمت هر متر غرفه در بخش داخلی 70 هزار تومان و در بخش خارجی 245 یورو است که این مبلغ هیچ افزایش نسبت به دوره قبل ندارد.

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی با همکاری اتحادیه چاپخانه‌داران تهران، اتحادیه لیتوگرافان، اتحادیه صحافان و انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق از 28 آذر تا 1 دی ماه 1390 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌‌شود.