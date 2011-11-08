گزارش خسروپناه از همایش فلسفه اسلامی در روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش یک روزه "فلسفه اسلامی و اسلام‌‌شناسی فلسفی: چشم‌انداز‌های پژوهشی" 6 آبان در انستیتوی فلسفه آکادمی علوم روسیه واقع در مسکو برگزار شد.

حجت الاسلام عبدالحسین خسرو پناه در این همایش با ارائه مقاله‎ای درباره سهروردی شرکت داشت.

وی در بازگشت از این سفر درباره همایش گفت:‌ بنده به "روش‌شناسی شیخ اشراق" پرداختم و نشان دادم که سهروردی از پنج دسته منابع فلسفه‌های ایران باستان، یونان باستان، مشا، عرفان و تصوف و قرآن و سنت پیامبر (ص) بهره برده است و روش‌های عقلی و شهودی و نقلی را در داوری مسائل فلسفی بکار می‌برد.

خسروپناه تصریح کرد: نوع ارائه مقاله‌ها نشان از علاقه و اهتمام نخبگان روسیه به فلسفه اسلامی و خصوصا فلسفه اشراق بود.

وی در مورد دیگر سخنرانهاو مباحث طرح شده در همایش گفت:‌ دکتر کاملا بافیونی استاد دانشگاه شرق‌شناسی ناپل ایتالیا با موضوع "فلسفه اسلامی و اسلامی‌شناسی فلسفی: تاریخ و مناظره از دیدگاه یک دانشور غربی" سخنرانی کرد و هدف این بود که نشان دهد اسلام‌شناسی فلسفی تاریخ‌نگاری است و با فلسفه اسلامی تفاوت دارد.



دکتر ماریتا استپا نیاناس رئیس بخش فلسفه شرقی در انستیتوی فلسفه آکادمی علوم روسیه نیز با عنوان "نگاهی به تاریخ شرق‌‌شناسی فلسفی در روسیه و چشم‌انداز‌های رشد و توسعه آن" صحبت کرد.



میثم الجنانی استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه نیز با عنوان "محوریت اسلامی : تغییر وجه تا تحول گفتمان فلسفی و فرهنگی" سخنرانی و بر برگشت ریشه‌ها تاکید کرد.



دکتر سمیرنوف رئیس بخش فلسفه جهان در انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه از دیگر سخنرانان این همایش بود که با عنوان "برداشت‌های من از اسلام‌شناسی (دیدگاه‌های درباره انواع عربی‌شناسی)" سخنرانی کرد.



گلتیکین شامیلی استاد انستیتوی هنرشناسی وزارت فرهنگ روسیه سخنرانانی بود که با عنوان "فلسفه اسلامی و هنر، تجمع یا تفرق؟" صحبت و به بررسی اینکه چگونه هنر و موسیقی با فلسفه اسلامی جمع می‌شود؟ پرداخت.

