200 هکتار از اراضی گیلانغرب زیر کشت برنج رفت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم دارایی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 200 هکتار از اراضی گیلانغرب زیر کشت برنج استی باشد، گفت:در هر هکتار از اراضی زیرکشت برنج شهرستان گیلانغرب، به طور متوسط 4 تن "شلتوک برنج" برداشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی گیلانغرب ارزش ریالی تولید 500 تن برنج امسال در این منطقه را 10 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در گیلانغرب بیش از 17نوع محصول زراعی و 12 نوع محصول باغی تولید می شود که ارقام کشت شده بیشتر از نوع "عنبربو" می باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به آب و هوای مناسب برای کشت این محصول در برخی از نقاط این گیلانغرب، خصوصاً "دشت دیره" و منطقه "گلین" به لحاظ وفور آب رودخانه دیره و گلین که از ارتفاعات منطقه حیدریه در بخش گواور سرچشمه می گیرد و همچنین وجود چشمه سارهای دایمی در منطقه طبیعی و زیبای گلین نخستین بار در سال 53 کشت برنج در این نقاط در سطح 50 هکتار از اراضی مجاور انجام شد که تا سال 55 این روند ادامه یافت.

دارایی گفت: با شروع مجدد کشت برج 50 هکتار از اراضی کشاورزی مذکور دوباره زیر کشت این محصول قرار گرفت و بتدریج کشت برنج رونق گرفت بطوریکه سطح زیر کشت این محصول در سال بعد به 300 هکتار افزایش یافت و در سالهای 86 تا 87 سطح زیر کشت این محصول به 700هکتار رسید.

مدیر جهاد کشاورزی گیلانغرب تاکید کرد: متاسفانه وقوع پدیده خشکسالی در سال 88 و کاهش منابع آبی باعث شد تا در این سال سطح زیر کشت محصول برنج به 100هکتار کاهش یابد و این روند در سال 89 به 80 هکتار کاهش یافت.

دارایی گفت: با بارش نزولات جوی در فصل زراعی 90 - 89 کشاورزان گیلانغرب دوباره به کشت برنج روی آوردند و امسال 200 هکتار از اراضی زیرکشت این محصول رفت که با توجه به متوسط برداشت چهار تن شلتوک درهر هکتارحدود 500 برنج خالص به ارزش بیش از 10 میلیارد ریال از شالیزارهای گیلانغرب برداشت شد.

وی افزود: برنج کشت شده در شالیزارهای دشت دیره و منطقه گلین محصولی کاملا ارگانیک است، خوش طعم، خوش بو و دارای مواد نشاسته ای کاملا مرغوب و متفاوت از برنج تولیدی در دیگر نقاط کشور است این برنج مختص نوع آب و هوای این منطقه است که در کشت آن به هیچ عنوان از سموم و کودهای شیمیایی استفاده نمی شود و اساسا طعم و بوی معطر آن هم ناشی از همین علت است.

مدیر جهاد کشاورزی گیلانغرب در پایان تاکید کرد: در سالهای اخیر سه کارگاه برنج پاک کنی هم در این شهرستان ایجاد شده است که مشکل پاک کردن شلتوک برنج را در خود شهرستان مرتفع کرده است.

