امکانات موجود در تئاتر ناچیز است

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج راد ضمن ابراز خرسندی از اجرای طرح ایجاد سالن شماره سه در مجموعه ایرانشهر گفت: هر نوع ارتباط و شرایطی که به شکلهای مختلف صورت گیرد و در نتیجه آن سالنی به سالنهای موجود تئاتری اضافه شود موجبات خشنودی هنرمندان تئاتر را فراهم می کند.
وی در ادامه تئاتر ایران را نیازمند ساخت و احداث سالنهای تئاتری به هر شکل ممکن دانست و گفت: سالها است که ما از ضعف و کمبود فضا برای اجرای نمایش در مضیقه هستیم، بنابراین ساخت و احداث سالن شماره سه مجموعه تماشاخانه ایرانشهر به شکل غیر پرتابل تفاوتی با سالنهای پرتابل به لحاظ کاربری ندارد اما به گسترش فضا برای انعکاس تئاتر کمک شایانی می کند.
مدیر عامل خانه تئاتر اجرای طرح آیین آغاز نمایش در مجموعه تماشاخانه ایرانشهر را امری مهم دانست واظهار کرد: هر طرح و تلاشی که موجبات احترام به جامعه وهنرمندان تئاتری را فراهم کند مورد تایید خانواده تئاتر نیز است.
وی در ادامه با تاکید بر مثبت بودن اجرای مراسم آیین افتتاح نمایش خطاب به منتقدان این طرح که آن را مدلی غربی مینامند گفت: تئاتر مدرن ما در ایران بر اساس مدل غربی شکل گرفته است البته من هر نوع تقلید کورکورانه و عینی از مدلهای غربی یا شرقی را نمی پسندم، بنابراین باید با ایجاد نوعی ارتباط فرهنگی در شکل و نوع اجرای طرح آیین آغاز اجرای نمایش، به درون مایههای فرهنگی و ایرانی توجه شود و منطبق بر اصول فرهنگی ایرانی به برگزاری مراسم بپردازیم.
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