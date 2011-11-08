"ناصر هوشیار" دبیر هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال استعفای کاظم خاتون آبادی دبیر سابق هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی، طی حکمی از سوی سید محمد شروین اسبقیان مدیرکل ورزش و جوانان این استان، ناصر هوشیار به عنوان دبیر جدید این هیئت منصوب شد .

هوشیار به پیشنهاد عظیم عبدل نژاد ممقانی رئیس هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی و با ابلاغ مدیرکل ورزش و جوانان استان به سمت دبیر این هیئت معرفی و منصوب شد .

دبیر جدید هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی پیش از این به عنوان سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری جوانان جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرده و با سه رئیس فدراسیون به صورت متوالی سابقه همکاری داشته است .

هوشیار همچنین سرمربی تیم های مختلف دوچرخه سواری آذربایجان شرقی بوده و هم اکنون مسئولیت سرپرستی استادیوم یادگار امام (ره) تبریز را به عهده دارد .

گفتنی است کاظم خاتون آبادی دبیر پیشین هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی و سرمربی تیم پتروشیمی تبریز، به دلیل انتقال از پتروشیمی تبریز به منطقه عسلویه، از هیئت دوچرخه سواری استعفا کرده بود .