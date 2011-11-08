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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۳۱

ادامه تظاهرات ضد سرمایه داری/

اعمال قانون منع رفت وآمد در آتلانتا/ 5 معترض بازداشت شدند

اعمال قانون منع رفت وآمد در آتلانتا/ 5 معترض بازداشت شدند

رسانه های آمریکا از بازداشت پنج نفر از معترضین ضد سرمایه داری در آتلانتا واقع در مرکز ایالت جورجیا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رسانه های آمریکا اعلام کردند که پلیس آتلانتا در مرکز ایالت جورجیا روز گذشته پنج نفر از معترضین "تسخیر آتلانتا" را که در پارک قسمت مرکزی شهر تجمع کرده و به حالت منع رفت و آمد عمومی توجه نکرده بودند، بازداشت کرد.

تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهایی همچون "ما گرسنه و فقیریم" اعتراض خود را به نظام سرمایه داری و شکاف طبقاتی موجود اعلام کردند.

گفتنی است از زمان آغاز جنبش اعتراض به نظام سرمایه داری در مرکز نمادین آن در خیابان وال استریت تا کنون صدها نفر از مخالفان دولت توسط پلیس آمریکا بازداشت شده و یا مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.

کد مطلب 1454765

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