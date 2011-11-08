علیرضا اورنگی در گفتگو با مهر درباره استفاده از گیاهان و درختان وارداتی در مناطق جنگلی گفت: اگر گیاهان وارداتی تزئینی باشند، این مسئله به سازمان جنگل ها مربوط نمی شود اما اگر در عرصه های جنگلی و مناطق تحت مدیریت سازمان جنگل ها باشد ما قبول نداریم واجازه ورود و استفاده از این نوع گیاهان را نمی دهیم.

وی با اشاره به پوشش گیاهی و متنوع کشور اظهار داشت: یکی از سیاست های سازمان استفاده از گونه های بومی و متناسب با ساختار منطقه است بنابراین هیچ وقت توصیه نمی کنیم که در مناطقی که دچار آتش سوزی شده و درخت ها و پوشش گیاهی از بین رفته نسبت به کاشت گیاهان غیر بومی اقدام کنند.

این مقام مسئول تصریح کرد: با ترویج استفاده از گیاهان وارداتی موافق نیستیم و مخالفت می کنیم، اما اگر در حوزه معاونت امور تولیدات گیاهی این اتفاق افتاده سازمان حفظ نباتات مسئول است.

وی افزود: اینکه ورود انواع جدیدی از گیاهان و درختان به کشور به صلاح است یا خیر، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج و معاونت امور تولیدات گیاهی با این مسئله موافق نیستند.

رئیس سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور اظهارداشت: در زمینه عرصه های جنگلی نیز به هیچ وجه موافق این مسئله نیستیم.

