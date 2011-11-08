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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۵۶

حسینی خبر داد:

ابوالفضل و فاطمه رکورددار نامگذاری نوزادان زنجانی

ابوالفضل و فاطمه رکورددار نامگذاری نوزادان زنجانی

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال استان زنجان گفت: 387 خانواده زنجانی در هفت ماهه نخست امسال نام فرزند خود را ابوالفضل و 446 نفر فاطمه انتخاب کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید یعقوب حسینی افزود: طی هفت ماهه نخست سال‌جاری نام‌های علی، مهدی و امیرحسین به ترتیب با 247، 228 و 211 فراوانی جایگاه‌های بعدی را از آن خود کرده‌اند.

وی ادامه داد: نام‌های محمدرضا، امیرعلی، امیرمحمد، محمد، محمدمهدی و امیررضا نیز از نام‌های پرطرف‌دار در این مدت زمانی هستند.

حسینی افزود: اسامی زهرا، ستایش و نازنین‌زهرا نیز از نام‌هایی هستند که با فراوانی‌های 391، 248 و 173 از جمله نام‌های پرطرف دار دخترانه در استان به شمار می‌آید.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان گفت: هستی، نرگس، معصومه، زینب، ثنا و مریم نیز از گزینه‌های اصلی برای نام‌گذاری دختران زنجانی در سال‌جاری محسوب می‌شوند.

کد مطلب 1454768

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