طرح پزشک خانواده شکست خورده است

دکتر انوشیروان محسنی بندپی در گفتگو با خبرنگار مهر به نقاط ضعف و قوت طرح پزشک خانواده اشاره کرد و افزود: این طرح یک سری مزایا و معایب دارد که باید به سمت اصلاح و اجرای درست طرح برویم.

وی از برنامه پزشک خانواده به عنوان کلیدی ترین راه حل برطرف کردن مشکلات نظام سلامت کشور نام برد و گفت: اکثر کشورهای موفق در عرضه خدمات بهداشتی و درمانی از همین مسیر عبور کرده اند و اجرای این برنامه در ایران نیز اجتناب ناپذیر است.

محسنی بندپی در ادامه به اهدافی که قانونگذار در اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع مدنظر قرار داده بود، اشاره کرد و افزود: هنوز به اهدافی که برای اجرای این برنامه تدوین و تعریف شده بود دست پیدا نکرده ایم. به طوریکه هم ارائه دهنده خدمات و هم دریافت کننده خدمات از آن رضایتمندی ندارند.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، عمده نارضایتی مردم از برنامه پزشک خانواده را مربوط به پزشکان این برنامه دانست و گفت: هدف این بود که پزشک خانواده تنها بیمارنگر نباشد.

وی با اظهارتاسف از اینکه پزشک خانواده نداریم و هنوز نسبت به تربیت پزشکان متخصص خانواده اقدام نشده است، ادامه داد: سیستم ارجاع به عنوان حلقه دوم طرح پزشک خانواده نیز به صورت ناقص اجرا شده است و همین نقاط ضعف است که باعث شده طرح شکست بخورد.

محسنی بندپی با تاکید بر اصلاح ضربتی نقاط ضعف برنامه پزشک خانواده و تربیت پزشکان متخصص در اجرای این طرح، افزود: بیمار در برنامه پزشک خانواده نباید فقط برای ویزیت پول بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اجرای این برنامه در شهرهای کمتر از 50 هزار نفر در 3 استان کشور، گفت: نحوه اجرای طرح در این 3 استان مطلوب نیست.